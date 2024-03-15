Всероссийский мультимедийный марафон «Истоки» предлагает отправиться в путешествие по реке...

Всероссийский мультимедийный марафон «Истоки» предлагает отправиться в путешествие по реке Владимирской областиВладимирская земля духовное сердце нашей необъятной страны. Земля, на которой истоки российской государственности, великой национальной истории, богатейшей отечественной культуры.Напомним, что 14 марта 2024 года в Международный день рек, ВГТРК запустила уникальный медиа-мост. 8 федеральных округов объединились в 16-часовом прямом эфире всероссийского мультимедийного марафона «Истоки».В нашей стране более двух с половиной миллионов рек. В истории России все они имеют особое значение.Всероссийский телевизионный марафон "Истоки" предлагает отправиться в путешествие по реке особой исторической силы - Нерль во Владимирской области.Посмотреть запись Всероссийского телевизионного марафона региональных филиалов ВГТРК «Истоки» можно на платформе «Смотрим.ру»