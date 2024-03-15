В феврале вторичка вернулась к росту после почти полугода падения. По итогам марта вторичный рынок может продемонстрировать рост на 15-20% относительно февраля.

В феврале вторичка вернулась к росту после почти полугода падения. По итогам марта вторичный рынок может продемонстрировать рост на 15-20% относительно февраля. А марки Chery и Geely имеют все шансы получить прописку в «двадцатке» самых популярных машин с пробегом. Такова статистика «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ).После январского провала, когда из бизнеса традиционно выпадает почти вся первая декада месяца, активность продавцов и покупателей в феврале была явно выше. Все вошедшие в топ-20 бренды отличились положительной динамикой, а Kia, Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Audi и «Окa» смогли показать рост в 20-26%, то есть даже выше, чем в среднем по рынку (18%).На 16% по сравнению с январем выросли продаж у Lada. Но лидером в этом семействе по-прежнему остается техника, разработанная еще в СССР времен Леонида Брежнева – ВАЗ-2107 (+22% к январю 2024 г).Заметный рот показали продажи подержанных Kia – 26%). Надо отметить, что именно корейский бренд стал в феврале лидером по динамике роста среди всех марок. Благодарить нужно прежде всего поклонников Kia Rio: эта всегда популярная на рынке малолитражка в последний зимний месяц вернула себе звание бестселлера в абсолютном зачете моделей (+35% к январю 2024 г).В свою очередь в первой десятке марок изменение всего одно. В топ-10 вернулась BMW, которой там не было с 2021 года. А вот Honda, наоборот, опустилась на ступеньку ниже и выбыла из «десятки». Недостаток этих машин в нашем авторитейле неизбежно сказывается и на «вторичке». Постепенно уходит со сцены уходит и Ford, динамика роста которого значительно хуже рынка. Локомотив марки, Focus, крепкий и относительно неприхотливый, продолжает неплохо перепродаваться, однако в феврале по таким машинам состоялось на 13% меньше сделок, чем год назад.Автомобили всех остальных популярных брендов из Германии, Кореи, Франции, Чехии и Японии сохранили свои места в топ-20. Показательно, что в России продолжают бойко и по несколько раз перепродаваться видавшие виды автомобили марок Daewoo, Opel и SeAZ («Ока») – по 5-8 тысяч сделок в месяц. В то же время прежде очень популярные машины марки Lexus в феврале отметились самой скромной динамикой (10%) и были близки к тому, чтобы покинуть топ-20.И наконец, в китайском сегменте, напротив, царило оживление. В целом за февраль новых владельцев нашли в России 13,9 тысячи машин из Поднебесной, в 1,6 раз больше, чем в январе, а доля рынка увеличилась с 1,9% в январе до 3,1% в феврале. При этом марки Chery (+26%) и Geely (+40%) имеют все шансы еще до конца весны получить прописку в «двадцатке». Сделки с машинами этих брендов продолжают активно поддерживаться на рынке официальными импортерами. Также положительную роль играет факт того, что эти «китайцы» уже так или иначе продаются у нас без малого два десятка лет. За счет неплохих продаж новых машин в прошлом все еще заметен на «вторичке» и Lifan, по которому состоялось почти полторы тысячи сделок в феврале. В топ-10 лучших китайских марок можно также увидеть Haval, Great Wall, Changan, Exeed, BYD, Omoda и FAW.Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом в феврале 2024 г.МестоМарка автомобиляLADAToyotaKiaHyundaiNissanVolkswagenRenaultChevroletFord10BMW11Honda12Mercedes-Benz13Mitsubishi14Škoda15Mazda16Daewoo17Opel18Audi19SeAZ20LexusТоп-10 китайских марок по продажам а/м с пробегом в феврале 2024 г.МестоМарка автомобиляCheryGeelyHavalLifanGreat WallChanganExeedBYDOmoda10FAW