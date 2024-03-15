В 33-м регионе будут работать 978 избирательных участков.

Выборы главы Государства начались во Владимирской области. На время голосования в 33-м регионе будут функционировать 978 избирательных участков. Время работы: с 8:00 до 20:00.Так, только три участка будут работать лишь в воскресенье – это ЦГБ города Коврова, БСМП Владимира и ОКБ. На пяти же участках избиркома установлены тифломаркеры – специальные устройства, которые расскажут информацию о кандидатах. Отмечается, что на 470 участках из общего числа будут оборудованы видеокамеры, трансляция будет идти в штаб общественного наблюдения.По информации пресс-службы Правительства области, Центр общественного наблюдения открылся на площадке Владимирского филиала РАНХиГС. В мероприятии примут участие региональный омбудсмен Людмила Романова, председатель областной Общественной палаты Анатолий Аннин и Галина Мизелева, председатель Штаба общественного наблюдения.