Об этом сообщили представители регионального отделения МВД.

За прошедшую неделю мошенники похитили более 16 миллионов рублей у жителей Владимирской области. Об этом сообщили представители регионального отделения МВД.В общей сложности было зафиксировано 51 преступление с использованием IT-технологий. Так, полтора миллиона аферисты выманили у местного жителя после предложения подзаработать на торговой платформе.Под предлогом несанкционированного кредитования мужчина из Гусь-Хрустального лишился более одного миллиона. Три миллиона в копилку мошенников перевели ещё двое жителей Владимира. Сейчас по всем инцидентам заведены уголовные дела, идёт расследование.