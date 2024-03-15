Житель Гороховца украл 19 плюшевых зверят, чтобы порадовать свою возлюбленную В отношении...

Житель Гороховца украл 19 плюшевых зверят, чтобы порадовать свою возлюбленнуюВ отношении 29-летнего жителя Гороховца завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в краже плюшевых игрушек из игрового автомата.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в феврале обвиняемый, находился в торговом центре города Гороховец.Убедившись, что посетители не обращают на него внимание, взломал замок игрового автомата «Хватайка» и украл 19 плюшевых зверят, а потом положил их под куртку и скрылся.Однако, его преступные намерения попали в объектив камеры видеонаблюдения. Собственник автомата с игрушками обратился в полицию. Кроме того, оценил материальный ущерб в 4 000 рублей.В итоге злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Мужчина пояснил, что игрушки хотел подарить своей девушке.Украденные зверята возвращены владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Фото: Fusion Brain - программа для генерации изображений