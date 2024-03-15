Большинство жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) россиян хотели бы воспитывать больше детей, чем есть сейчас в их семьях.

Большинство жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) россиян хотели бы воспитывать больше детей, чем есть сейчас в их семьях. Это показал опрос*, проведенный ВТБ и банком «Открытие». К наиболее важным мерам поддержки, позволяющим принять решение об увеличении семьи, респонденты отнесли качественную бесплатную медицину и образование, а также наличие дополнительных выплат на детей.Каждый второй участник опроса, посвященного Году семьи, считает, что в семье должно быть, как минимум, два ребенка. Еще 8% опрошенных выступают за троих детей и больше. Рождения одного ребенка достаточно для 15% участников опроса. 14% говорят, что в семье должно быть столько детей, сколько получится – у всех разные возможности. И абсолютному большинству опрошенных хотелось бы воспитывать больше детей, чем есть в его семье сейчас.Россияне, как правило, ведут общий семейный бюджет (57%). Еще 16% предпочитают «смешанный» тип семейного бюджета, когда есть и общий фонд, и личные бюджеты каждого члена семьи. Раздельный бюджет предпочитают 11% опрошенных. Еще 16% тратят все сами, так как у них нет семьи.Мнения участников опроса о необходимом количестве денег для комфортной жизни и достатке разделились. Сумма в 30 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи приемлема для 19% опрошенных. Чаще всего такую сумму называли представители многодетных семей. Сумма 30-50 тыс. рублей приемлема для 27% опрошенных. 21% респондентов говорят о сумме в 50-70 тыс. рублей. 17% участников назвал желаемой сумму в 70-100 тыс. рублей на каждого члена семьи. Еще 8% - свыше 100 тыс. рублей. Затруднились с ответом 9%.Большинство (55%) участников опроса не готовы экономить на таких статьях семейных расходов как еда, медицинские услуги и лекарства (39%), а также на покупке одежды и обуви (29%). А вот в занятиях спортом, покупке бытовой техники и развлечениях респонденты готовы себе отказать в случае финансовых трудностей.Для развития семьи, по мнению жителей ЦФО, особенно важно бесплатное качественное здравоохранение (47%), бесплатное образование и питания детей в общеобразовательных учреждениях (25%), а также дополнительные выплаты на детей (24%). Право на досрочную пенсию многодетным родителям поможет 32% опрошенных. Возможность бесплатного или льготного пользования земельными участками интересна 16%, помощь в частичном погашении ипотеки хотели бы получить 15% опрошенных. 14% заявили, что не нуждаются в дополнительных семейных льготах и преференциях.*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1-8 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.