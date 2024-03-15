Жители Радужного приходят на избирательные участки целыми семьями Почему для многих голосование...

Жители Радужного приходят на избирательные участки целыми семьямиПочему для многих голосование считается праздничной традицией, расскажет Александр Сыпченко.На 497-м избирательном участке города Радужный, несмотря на ранний час, избирателей уже немало. Одним из первых отдать голос за своего кандидата на выборах Президента страны пришел участник СВО Сергей Темиров. Вместе с супругой.Сергей Темиров, участник СВО, избиратель:- Выборы - это очень важно, в стране должен быть сильный лидер и просто необходимо, чтобы наша страна оставалась свободной и независимой.Оксана Темирова, избиратель:- Мы всегда вместе ходим на выборы, отдавая свой голос, мы участвуем в судьбе своей страны, поэтому это очень важно.Сама процедура голосования максимально проста и занимает несколько минут. Необходим только паспорт. На этом участке в Радужном должны проголосовать более 2 тысяч человек.Анна Белова, председатель участковой избирательной комиссии №497:- После прослушивания гимна мы опечатали урны, предъявили их наблюдателям и открыли участок. Очень ждем впервые голосующих, для них у нас предусмотрены небольшие подарочки.На каждом участке есть вот такие информационные материалы, где текст написан крупным шрифтом для пожилых и слабовидящих. Многодетная семья Никашёвых ходит на выборы все вместе. С ними 2 бабушки и 2 дедушки. Выборы не только объединяют, но и улучшают настроение, говорит глава семейства Андрей НикашёвАндрей Никашёв, глава семьи:- Обязательно прийти на выборы и чтобы все проголосовали. Лучше регулярно ходить на выборы, чем один раз на баррикады.Елена Никашева, многодетная мама:- Это важный день как в целом для страны так и для каждого гражданина и сегодня мы выбираем будущее не только для себя, но и для своих детей.От ответственности и выбора каждого зависит будущее России, уверена мама Елены - Татьяна Витальевна Дядицына. Женщина ходит на выборы всегда, для нее это и гражданский долг, и традиция.Татьяна Дядицына, избиратель:- Мы всегда ходим на выборы, ни разу не пропускали и всегда голосуем за лучшее будущее. Страны и нас, детей и внуков.Всего в Радужном должны проголосовать 13000 человек. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20-00.Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир"