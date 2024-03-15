Жители Радужного приходят на избирательные участки целыми семьями
Почему для многих голосование...
Жители Радужного приходят на избирательные участки целыми семьями
Почему для многих голосование считается праздничной традицией, расскажет Александр Сыпченко.
На 497-м избирательном участке города Радужный, несмотря на ранний час, избирателей уже немало. Одним из первых отдать голос за своего кандидата на выборах Президента страны пришел участник СВО Сергей Темиров. Вместе с супругой.
Сергей Темиров, участник СВО, избиратель:
- Выборы - это очень важно, в стране должен быть сильный лидер и просто необходимо, чтобы наша страна оставалась свободной и независимой.
Оксана Темирова, избиратель:
- Мы всегда вместе ходим на выборы, отдавая свой голос, мы участвуем в судьбе своей страны, поэтому это очень важно.
Сама процедура голосования максимально проста и занимает несколько минут. Необходим только паспорт. На этом участке в Радужном должны проголосовать более 2 тысяч человек.
Анна Белова, председатель участковой избирательной комиссии №497:
- После прослушивания гимна мы опечатали урны, предъявили их наблюдателям и открыли участок. Очень ждем впервые голосующих, для них у нас предусмотрены небольшие подарочки.
На каждом участке есть вот такие информационные материалы, где текст написан крупным шрифтом для пожилых и слабовидящих. Многодетная семья Никашёвых ходит на выборы все вместе. С ними 2 бабушки и 2 дедушки. Выборы не только объединяют, но и улучшают настроение, говорит глава семейства Андрей Никашёв
Андрей Никашёв, глава семьи:
- Обязательно прийти на выборы и чтобы все проголосовали. Лучше регулярно ходить на выборы, чем один раз на баррикады.
Елена Никашева, многодетная мама:
- Это важный день как в целом для страны так и для каждого гражданина и сегодня мы выбираем будущее не только для себя, но и для своих детей.
От ответственности и выбора каждого зависит будущее России, уверена мама Елены - Татьяна Витальевна Дядицына. Женщина ходит на выборы всегда, для нее это и гражданский долг, и традиция.
Татьяна Дядицына, избиратель:
- Мы всегда ходим на выборы, ни разу не пропускали и всегда голосуем за лучшее будущее. Страны и нас, детей и внуков.
Всего в Радужном должны проголосовать 13000 человек. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20-00.
Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир"