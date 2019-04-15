13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавшийся, что у него онкологическое заболевание.
13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавшийся, что у него онкологическое заболевание.
В одном из столичных заведений состоялась закрытая вечеринка по случаю дня рождения Татьяны Навки. Поздравить фигуристку пришли Елена Север, Стас Михайлов, Николай Басков, Алика Смехова, Анна Семенович, Екатерина Варнава и многие другие. Сама именинница блистала в эффектном горчичного цвета платье от Яны Расковаловой.
В Сети можно найти множество видео и фотографий, выложенных знаменитостями с праздника Татьяны Навки. К примеру, так сделал дизайнер Валентин Юдашкин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал ролик, на котором запечатлен танцующим вместе с именинницей. А вокруг них водят хоровод другие гости. "Поздравляем дорогую Танечку с Днем Рождения! @tatiana_navka будь счастлива и любима! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал кутюрье.
Многочисленные поклонники пришли в восторг от увиденного, причем они скорее порадовались за благополучное состояние мэтра моды. Не секрет, что Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. В последнее время дизайнер сильно изменился: осунулся, поседел, стал тихо говорить.
Примечательно, что о страшном недуге Валентина Юдашкина рассказал ныне покойный певец Иосиф Кобзон (у артиста, к слову, был аналогичный диагноз). "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – сообщил в интервью легендарный исполнитель. По мнению артиста, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.