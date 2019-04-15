13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавшийся, что у него онкологическое заболевание.

13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавшийся, что у него онкологическое заболевание.В одном из столичных заведений состоялась закрытая вечеринка по случаю дня рождения Татьяны Навки. Поздравить фигуристку пришли Елена Север, Стас Михайлов, Николай Басков, Алика Смехова, Анна Семенович, Екатерина Варнава и многие другие. Сама именинница блистала в эффектном горчичного цвета платье от Яны Расковаловой.В Сети можно найти множество видео и фотографий, выложенных знаменитостями с праздника Татьяны Навки. К примеру, так сделал дизайнер Валентин Юдашкин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал ролик, на котором запечатлен танцующим вместе с именинницей. А вокруг них водят хоровод другие гости. "Поздравляем дорогую Танечку с Днем Рождения! @tatiana_navka будь счастлива и любима! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал кутюрье.Многочисленные поклонники пришли в восторг от увиденного, причем они скорее порадовались за благополучное состояние мэтра моды. Не секрет, что Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. В последнее время дизайнер сильно изменился: осунулся, поседел, стал тихо говорить.Примечательно, что о страшном недуге Валентина Юдашкина рассказал ныне покойный певец Иосиф Кобзон (у артиста, к слову, был аналогичный диагноз). "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – сообщил в интервью легендарный исполнитель. По мнению артиста, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.