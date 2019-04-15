В результате происшествия 22-летний водитель автомобиля «Хенде» от полученных травм скончался на месте...

«Сотрудники 5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 19-летнего москвича по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате патрулирования территории сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль марки «Мерседес», двигающийся с явным превышением скорости. На законные требования полицейских остановиться водитель не отреагировал и стал скрываться. На пересечении Университетского проспекта и Университетской площади автомобиль не остановился на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки «Хенде». В результате происшествия 22-летний водитель автомобиля «Хенде» от полученных травм скончался на месте. 17-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» госпитализирована в одно из медицинских учреждений г. Москвы.От проведения медицинского освидетельствования водитель автомобиля «Мерседес» оказался. Установлено, что 19-летний москвич, не имея разрешения на право управления транспортным средством, воспользовавшись чужим аккаунтом, арендовал автомобиль в одной из каршеринговых компаний.По данному факту следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93