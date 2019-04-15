Похищеное имущество изъято сотрудниками полиции.

В марте текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратился 38-летний житель Струнино, сообщивший о хищении у него надувной лодки с дополнительным оборудованием. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, составила 15 000 рублей.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что имущество было похищено из общего подвала многоквартирного дома, в котором он проживает.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в краже, 31-летнего местного жителя.Фигурант, проживающий в одном доме с потерпевшим, пояснил, что знал о хранившейся в подвале лодке и, дождавшись момент, когда в помещении никого не будет, похитил и в дальнейшем продал чужое имущество.Следственном отделом ОМВД России по Александровскому району отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими.