В региональном отделении «Справедливой России» выбрали другого руководителя

В региональном отделении «Справедливой России» выбрали другого руководителяВо Владимире прошла конференция владимирского регионального отделения «Справедливой России», на котором избрали нового руководителя областной ячейки партии.Центральный аппарат партии рекомендовал избрать главой Антона Белякова. Однако местные партийцы выбрали другого главу – бывшего сити-менеджера Лакинска, действующего депутата ЗакСобрания Владимирской области Андрея Маринина.Антон Беляков на конференцию во Владимир не приехал.