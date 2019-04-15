Госкомпания Автодор вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Тарифная сетка опубликована на сайте "Автодора", сообщает ТАСС. Наиболее значительное повышение произойдет на трассе М4 "Дон", на которой платных участков больше всего. Стоимость некоторых участков "Автодора" не изменится, но для этого необходимо иметь транспондер — специальное приемопередающее устройство, прикрепляемое к лобовому стеклу.
"Автодор" создан в 2009 году. В управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Кстати, трассу М11 планируют полностью открыть до 29 сентября 2019 года, то есть спустя ровно 8 лет после начала ее строительства в сентябре 2011 года. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км.