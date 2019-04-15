Госкомпания Автодор вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.Тарифная сетка опубликована на сайте "Автодора", сообщает ТАСС. Наиболее значительное повышение произойдет на трассе М4 "Дон", на которой платных участков больше всего​​​. Стоимость некоторых участков "Автодора" не изменится, но для этого необходимо иметь транспондер — специальное приемопередающее устройство, прикрепляемое к лобовому стеклу."Автодор" создан в 2009 году. В управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва — Санкт-Петербург".Кстати, трассу М11 планируют полностью открыть до 29 сентября 2019 года, то есть спустя ровно 8 лет после начала ее строительства в сентябре 2011 года. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км.