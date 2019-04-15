Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли в финале Евролиги курское Динамо со счетом 91:67 (21:17, 27:15, 24:16, 19:19) и в пятый раз в истории выиграли главный трофей турнира. Самой результативной в составе победителей оказалась Кортни Вандерслут, набравшая 18 баллов.

Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли в финале Евролиги курское "Динамо" со счетом 91:67 (21:17, 27:15, 24:16, 19:19) и в пятый раз в истории выиграли главный трофей турнира. Самой результативной в составе победителей оказалась Кортни Вандерслут, набравшая 18 баллов.Самым же ценным игроком "Финала четырех" была признана баскетболистка екатеринбургского УГМК Бриттни Грайнер. Отметим, что второй раз в истории Евролиги в решающем матче сошлись две российские команды. В 2016 году УГМК играла в финале с оренбургской "Надеждой".Напомним, что клуб из Екатеринбурга выигрывал престижный трофей в 2003, 2013, 2016 и 2018 годах.