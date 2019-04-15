Участница группы Фабрика Александра Савельева стала матерью еще в конце марта. Однако лишь сейчас появились подробности беременности артистки.

Участница группы "Фабрика" Александра Савельева стала матерью еще в конце марта. Однако лишь сейчас появились подробности беременности артистки.Александра Савельева старательно скрывала свою беременность. Певица перестала посещать различные светские мероприятия, занялась ремонтом в доме, а самой группе "Фабрика" пришлось искать замену. Кстати, именно этот факт и убедил общественность, что в жизни певицы грядут глобальные изменения.В марте появилась информация, что Саша Савельева впервые стала матерью. Однако данные были настолько скупы, а сама артистка никак не прокомментировала их, что немедленно возникли слухи, будто у нее во время родов случились некие проблемы, и новорожденного суть ли не спасают врачи. Лишь недавно исполнительница официально объявила о рождении первенца.Ребенок появился на свет в одном из столичных перинатальных центров. Сейчас новоиспеченная мама и ее кроха находятся дома. И пока Саша Савельева снова предпочитает молчать о своих новых хлопотах, слово взяли ее подруги. В частности, журналисты узнали, что актриса Дарья Екамасова и модель Елена Кулецкая, узнав о беременности певицы, немедленно стали готовить ее к родам, давать советы во время протекания девяти месяцев ожидания ребенка."Проводили настоящий инструктаж как уже опытные мамочки: какие вещи нужно покупать, какие не стоит. Советовали коляски, кроватки. Сказала, что обязательно необходим пеленальный столик, чтобы не горбиться над кроватью с малышом. Также обсуждали кремы и средства для кожи от растяжек", – рассказала Елена Кулецкая .Модель призналась, что очень рада за Сашу Савельеву. По ее мнению, им с мужем, актером Кириллом Сафоновым только ребенка и не хватало. Ранее певица поблагодарила фанатов за заботу, внимание и поддержку. "Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно – счастье безмерное! Спасибо всем кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Саша Савельева. отметив, что с ней рядом в этот ответственный момент был любимый муж.