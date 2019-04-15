13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавший, что у него онкологическое заболевание.

13 апреля исполнилось 44 года прославленной фигуристке Татьяне Навке. Среди гостей отметился и дизайнер Валентин Юдашкин, недавно признавший, что у него онкологическое заболевание.В одном из столичных заведений состоялась закрытая вечеринка по случаю дня рождения Татьяны Навки. Поздравить фигуристку пришли Елена Север, Стас Михайлов, Николай Басков, Алика Смехова, Анна Семенович, Екатерина Варнава и другие. Именинница блистала в эффектном платье горчичного цвета от Яны Расковаловой.В Сети можно найти много видео и фото, выложенных знаменитостями с праздника Татьяны Навки. Так сделал и дизайнер Валентин Юдашкин. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором танцует с виновницей торжества, а вокруг них водят хоровод другие гости. "Поздравляем дорогую Танечку с днем рождения! @tatiana_navka, будь счастлива и любима!" – написал кутюрье.Поклонники пришли в восторг от увиденного, причем скорее порадовались за мэтра моды. Не секрет, что Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. В последнее время он сильно изменился: осунулся, поседел, стал тихо говорить.О болезни дизайнера рассказывал ныне покойный певец Иосиф Кобзон, у которого был аналогичный диагноз. "Он упустил распространение метастазов. Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", – сообщил в интервью легендарный исполнитель. По его мнению, если бы Юдашкин обратился к врачам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.