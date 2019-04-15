Вера Брежнева дала откровенное интервью о своей старшей дочери Соне. Популярная исполнительница рассказала о том, как устроила ей праздник на 18-летие и о внуках.

Вера Брежнева дала откровенное интервью о своей старшей дочери Соне. Популярная исполнительница рассказала о том, как устроила ей праздник на 18-летие и о внуках.Вера Брежнева родила дочь Соню от своего гражданского мужа Виталия Войченко. Однако она носит фамилию Киперман, так как артистка вышла замуж за своего следующего возлюбленного, бизнесмена Михаила Кипермана. Соня живет в Америке, учится в частной школе, за которую Вера Брежнева ежегодно платит 60 тысяч долларов.В конце марта Соне исполнилось 18 лет. В честь такого грандиозного события певица решила устроить наследнице сюрприз. Она тайно прилетела к ней в США, где арендовала апартаменты, украсив их черными и золотыми воздушными шарами и обтянув стены пайетками в тон, и заказала двухярусный торт (кстати, тоже черного цвета). В качестве подарка артистка преподнесла имениннице дорогую сумку.Приезд матери стал для Сони настоящим сюрпризом. Увидев мать с чемоданами на пороге дома, девушка была счастлива до слез. Вера Брежнева нарочно растит из дочери самостоятельную личность. "Я в 18 лет сама уже решала, в какой университет поступать, куда идти и что мне делать. Конечно, я всегда ей говорю, что она может рассчитывать на мою помощь, поддержку, совет, если ей понадобится. Но я стараюсь уже себя ограничивать, не лезть в ее какие-то личные дела", – объяснила Вера Брежнева.Певица даже готова стать бабушкой. Однако предпочла бы, чтобы Соня родила попозже. "Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому это будет странно. если я буду говорить своей дочке: "С внуками потерпи". Но на данный момент я не думаю, что Соня сама хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять... И правильно!" – цитирует "Ты не поверишь!"