Подводников уличили в употреблении запрещенных веществ. Они провалили погоню за российскими подлодками в Северном море.

Подводников уличили вупотреблении запрещенных веществ. Они провалили погоню за российскимиподлодками в Северном море.На наркотиках попались семеро британских моряков в Северном море.Экипаж прибыл в Девонпорт, где расположена военно-морская база Великобритании. Подводникидолжны были подготовиться к старту миссии, но вместо этого пошли на вечеринку.Утренний тест на содержание в крови запрещенных веществ показалположительный результат, сообщает . Моряков передаливоенной полиции, а спецоперация так и не состоялась.