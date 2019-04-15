Подводников уличили в
употреблении запрещенных веществ. Они провалили погоню за российскими
подлодками в Северном море.
Подводников уличили в
употреблении запрещенных веществ. Они провалили погоню за российскими
подлодками в Северном море.
На наркотиках попались семеро британских моряков в Северном море.
Экипаж прибыл в Девонпорт, где расположена военно-морская база Великобритании. Подводники
должны были подготовиться к старту миссии, но вместо этого пошли на вечеринку.
Утренний тест на содержание в крови запрещенных веществ показал
положительный результат, сообщает . Моряков передали
военной полиции, а спецоперация так и не состоялась.