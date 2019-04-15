Поющая ведущая приняла участие в хулиганской и бескомпромиссной игре Поцеловать/Переспать/Убрать. Ольге Бузовой пришлось сделать непростой выбор.

Поющаяведущая приняла участие в хулиганской и бескомпромиссной игре "Поцеловать/Переспать/Убрать".Ольге Бузовой пришлось сделать непростой выбор.Шоу появилось на YouTube-канале Super. "В последнее время все чаще между звездами случаются громкиессоры и бифы, которые даже доходят до, прости Господи, рэп-баттлов", – гласит описаниешоу. Портал решил запустить проект, в котором ссоры выводятся на новый уровеньабсурда. Первой участие в нем приняла Ольга Бузова.Среди прочих телеведущейпредложили трех претендентов. Певца, бывшего мужа-футболиста Дмитрия Тарасова ивидеоблогера Амирана Сардарова."Вы же сказали, чтобудете мужчин мне предлагать. Просто, мне кажется, в этом списке нет мужчин", -отреагировала на тройку Ольга Бузова. Однако знаменитости все-таки пришлосьсделать непростой выбор."Но с Тарасовым бы я, конечно,переспала. Ну, знаете, вроде как свое..., родное. У нас все было шесть летпотрясающе, если мне не изменяет память", – отметила, смущаясь и смеясь, ОльгаБузова. "С Амираном я бы поцеловалась", – добавила она. А вот музыканта она "выбросила",назвав предателем.Уже закончив свойвыбор, все-таки поменяла решение. Она решила "переспать" бы сСардаровым, а Тарасова бы поцеловала.Отметим, бывший супруг в настоящее время женат на модели Ольге Костенко. Недавно у них родилась дочь Милана.