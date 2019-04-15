Поющая
ведущая приняла участие в хулиганской и бескомпромиссной игре Поцеловать/Переспать/Убрать.
Ольге Бузовой пришлось сделать непростой выбор.
Поющая
ведущая приняла участие в хулиганской и бескомпромиссной игре "Поцеловать/Переспать/Убрать".
Ольге Бузовой пришлось сделать непростой выбор.
Шоу появилось на YouTube-канале Super. "В последнее время все чаще между звездами случаются громкие
ссоры и бифы, которые даже доходят до, прости Господи, рэп-баттлов", – гласит описание
шоу. Портал решил запустить проект, в котором ссоры выводятся на новый уровень
абсурда. Первой участие в нем приняла Ольга Бузова.
Среди прочих телеведущей
предложили трех претендентов. Певца, бывшего мужа-футболиста Дмитрия Тарасова и
видеоблогера Амирана Сардарова.
"Вы же сказали, что
будете мужчин мне предлагать. Просто, мне кажется, в этом списке нет мужчин", -
отреагировала на тройку Ольга Бузова. Однако знаменитости все-таки пришлось
сделать непростой выбор.
"Но с Тарасовым бы я, конечно,
переспала. Ну, знаете, вроде как свое..., родное. У нас все было шесть лет
потрясающе, если мне не изменяет память", – отметила, смущаясь и смеясь, Ольга
Бузова. "С Амираном я бы поцеловалась", – добавила она. А вот музыканта она "выбросила",
назвав предателем.
Уже закончив свой
выбор, все-таки поменяла решение. Она решила "переспать" бы с
Сардаровым, а Тарасова бы поцеловала.
Отметим, бывший супруг в настоящее время женат на модели Ольге Костенко. Недавно у них родилась дочь Милана.