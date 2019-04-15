Вся страна от президента до просто рабочего в едином порыве празднует юбилей Аллы Пугачевой. Телеграммы, звонки, передачи в ее честь – Примадонна заслужила. Говорят, была идея объявить 15 апреля выходным днем, чтобы все могли отметить 70-летие главной певицы страны. Но потом решили, что впереди и так длинные майские праздники.

Вся страна от президента до просто рабочего в едином порыве празднует юбилей Аллы Пугачевой. Телеграммы, звонки, передачи в ее честь – Примадонна заслужила. Говорят, была идея объявить 15 апреля выходным днем, чтобы все могли отметить 70-летие главной певицы страны. Но потом решили, что впереди и так длинные майские праздники.Накануне юбилея последней Народной артистки Советского Союза все основные федеральные каналы посвятили ей эфиры. Концерта, воспоминания мужей и любовников, в признания в любви от друзей – всего было в избытке. А 15 апреля, в день 70-летия, певицы, Первый канал покажет большое интервью Олега Меньшикова, взятое им для Youtube-проекта "ОМ Олега Меньшикова".Это первое большое интервью Пугачевой за последние 10 лет. В нем она рассказала о детстве, начале карьеры, о славе, жизни после ухода со сцены и отношении к старости."Это было очень ответственно и немножечко страшно, – рассказал о проекте его автор. – Я написал ей письмо. Просто захотел. Она же кумир, глыба, эпоха. Честно написал, что очень хочу с ней поговорить. Причем от руки написал. Полторы страницы. Знаете, я очень люблю перьевые ручки, красивую плотную бумагу. Я в Италии покупаю такую. И самое замечательное, когда я предложил Алле Борисовне вот это вот, она мне пишет sms, что готова поговорить.""Я ей набираю, говорю: "Алла Борисовна, Меньшиков звонит". А она отвечает: "Привет, слушай, у тебя такая бумага шикарная. Где ты ее берешь?" –разоткровенничался о контакте сИнтервью Олега Меньшикова с главной артистки Советского Союза и России выйдет в эфир Первого канала 15 апреля после программы "Время". До окончания эфира оно будет недоступно для просмотра на канале "OM Олега Меньшикова" на Youtube. В практике канала это первый случай, когда в эфир выйдет полная версия проекта, созданного для Всемирной паутины.