Телеведущая поделилась моментами
со съемок ремейка фильма Гараж. Анфиса Чехова исполнила роль директора рынка.
Телеведущая поделилась моментами
со съемок ремейка фильма "Гараж". Анфиса Чехова исполнила роль директора рынка.
Звезда
опубликовала на своей странице в Instagram кадры с репетиции
в студии Мосфильма. На них Анфиса Чехова демонстрирует свои ноги
и зад, оценивая их профессионально. "Вот это – голяшка. Здесь больше трех рублей
не возьмете. Потом – огузок. А дальше идет задняя часть. Все
любят заднюю часть потому, что в ней много мяса и мало костей. Можно
содрать и по пять, и по шесть рублей", – цитирует
звезду
Пользователи
соцсети посчитали, что прекрасно удалась эта роль. "Анфисочка, Вы просто умничка и красавица! Талантище", "Очень
круто сыграли", "Анфиса, супер ты настоящая артистка. Мне очень
понравилось", – восхитились знаменитостью фолловеры.