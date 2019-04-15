Телеведущая поделилась моментами со съемок ремейка фильма Гараж. Анфиса Чехова исполнила роль директора рынка.

Телеведущая поделилась моментамисо съемок ремейка фильма "Гараж". Анфиса Чехова исполнила роль директора рынка.Звездаопубликовала на своей странице в Instagram кадры с репетициив студии Мосфильма. На них Анфиса Чехова демонстрирует свои ногии зад, оценивая их профессионально. "Вот это – голяшка. Здесь больше трех рублейне возьмете. Потом – огузок. А дальше идет задняя часть. Вселюбят заднюю часть потому, что в ней много мяса и мало костей. Можносодрать и по пять, и по шесть рублей", – цитируетзвездуПользователисоцсети посчитали, что прекрасно удалась эта роль. "Анфисочка, Вы просто умничка и красавица! Талантище", "Оченькруто сыграли", "Анфиса, супер ты настоящая артистка. Мне оченьпонравилось", – восхитились знаменитостью фолловеры.