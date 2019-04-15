Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает Алла Пугачева. О тайной помощи Примадонны рассказала экс-сотрудница команды Юлии Началовой Анна Исаева.

Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает Алла Пугачева. О тайной помощи Примадонны рассказала экс-сотрудница команды Юлии Началовой Анна Исаева.Юлия Началова умерла 16 марта от обширного заражения крови. 21 марта популярную исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Певице было всего 38 лет. Интересно, что вскоре после смерти артистки появилась информация, что у родни нет средств для захоронения Юлии на таком дорогостоящем погосте. Однако быстро появилось официальное опровержение этих данных.Лишь сейчас Анна Исаева, до недавнего времени представитель Юлии Началовой, призналась, что в заботах о захоронении певицы помощь оказала Алла Пугачева. Об этом она рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день, после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Анна Исаева. Не забыла она и поздравить с юбилеем.Отметим, что Примадонна одной из первых отреагировала на известие о смерти Юлии Началовой. В своем аккаунте в популярной социальной сети артистка выложила фотографию покойной певицы и написала: "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка".Смерть стала настоящим потрясением для представителей отечественного шоу-бизнеса. Трудно было представить, что обычная мозоль может привести к такому плачевному результату. Лишь после ее смерти выяснилось, что при жизни 38-летняя певица обладала целым букетом болезней: подагра, диабет. По словам родственников, проблемы со здоровьем начались у Юлии после того, как она перенесла анорексию.