Артистка призналась, что не может отойти от шока. Рита Дакота стала жертвой злобных сплетников.

Артистка призналась,что не может отойти от шока. Рита Дакота стала жертвой злобных сплетников.В Stories своего Instagramпевица опубликовала короткое видеообращение. Рита Дакота опровергла грязныеслухи."Это просто ржака. Мне сегодняпозвонили все. Так выложишь фотографию с мероприятия со своими друзьями, проснешьсялюбовницей Эмина, бабой, которая на самом деле родила Мию от Деревянко. Я не знаю,что сказать, мне печально", – отметила артистка.Напомним, на дняхвокалистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в окружении друзей: продюсера ЭминаАгаларова, общественника Никиты Лушникова и актера Павла Деревянко. Ниже артистка написала, что Эмини Никита "перевернули с ног на голову" ее жизнь, "ворвавшись внее практически одновременно". Также она отметила, что рядом с такимимужчинами она чувствует себя защищенной на 100%.После появления этогопоста в Сети написали, что счастливо женатый Агаларов выступает нетолько как продюсер Дакоты: якобы между ними развиваться бурный роман. Послетого, как эти домыслы попали в прессу, артистке пришлось давать опровержение.Напомним, еще недавно была женой певца Влада Соколовского. Вместе они воспитывали дочь Мию,которая родилась осенью 2017 года. Однако в середине 2018 артистка заявила оразводе. обвинила мужа в изменах.