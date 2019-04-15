Артистка призналась,
что не может отойти от шока. Рита Дакота стала жертвой злобных сплетников.
Артистка призналась,
что не может отойти от шока. Рита Дакота стала жертвой злобных сплетников.
В Stories своего Instagram
певица опубликовала короткое видеообращение. Рита Дакота опровергла грязные
слухи.
"Это просто ржака. Мне сегодня
позвонили все. Так выложишь фотографию с мероприятия со своими друзьями, проснешься
любовницей Эмина, бабой, которая на самом деле родила Мию от Деревянко. Я не знаю,
что сказать, мне печально", – отметила артистка.
Напомним, на днях
вокалистка опубликовала снимок, на котором запечатлена в окружении друзей: продюсера Эмина
Агаларова, общественника Никиты Лушникова и актера Павла Деревянко. Ниже артистка написала, что Эмин
и Никита "перевернули с ног на голову" ее жизнь, "ворвавшись в
нее практически одновременно". Также она отметила, что рядом с такими
мужчинами она чувствует себя защищенной на 100%.
После появления этого
поста в Сети написали, что счастливо женатый Агаларов выступает не
только как продюсер Дакоты: якобы между ними развиваться бурный роман. После
того, как эти домыслы попали в прессу, артистке пришлось давать опровержение.
Напомним, еще недавно была женой певца Влада Соколовского. Вместе они воспитывали дочь Мию,
которая родилась осенью 2017 года. Однако в середине 2018 артистка заявила о
разводе. обвинила мужа в изменах.