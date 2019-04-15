Почти возле всех станций столичного метро, введенных в эксплуатацию в прошлом году, произошло снижение объема вторичного предложения, а где-то и существенный рост цен.

Открытие метро в районе – это не только возможность быстрее добраться до центра, но и возможность толчок к развитию локального рынка недвижимости. По мнению экспертов, новые станции метро делают районы привлекательными, и способны вдохнуть в них вторую жизнь. По данным экспертов Avito и PwС, с появлением новых станций спрос на недвижимость увеличивается на 19%, а на аренду – почти на треть. Цены на жилье могут прибавить дополнительно 5-10%.В прошлом году столичные метростроители установили рекорд по количеству открытых станций и длине введенных участков — 17 станций и около 33 километров новых линий. Так на Большой кольцевой линии (которая претендует на самую протяженную линию метро во всем мире) появились сразу шесть станций – это "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха", "Деловой центр" и "Савеловская". На Солнцевской линии в прошлом году заработали сразу семь станций – это "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Также в прошлом году поехала "Беломорская", "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".Недавно эксперты ИНКОМ-Недвижимость изучили, как изменилось предложение вторичных квартир в районе открывшихся в прошлом годду станций метро и спрос на них. Речь идет о квартирах, которые расположены в 15 минутах ходьбы от новых станций. Общим трендом для новых локаций эксперты назвали существенное снижение объема предложения вторичного жилья. Больше всего число выставленных на продажу квартир сократилось рядом со станцией "Беломорская": на 72% до 99 лотов. Также значительно снизились возможности у желающих купить квартиру в районе метро "Хорошевская", "Мичуринский проспект", "Деловой центр" и "Савеловская". В среднем число выставленных на продажу вторичных квартир здсеь снизилось на 40-60%.Сокращение количестве выставленных на продажу вторичных квартир в этих районах, по мнению экспертов, произошло по двум причинам. Во-первых, это связано со снятием собственниками своих квартир с продажи: многие собственники не могут выйти на сделку из-за завышенных цен, поясняет руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.Во-вторых, экспозиция сокращается из-за спроса на квартиры. "За год спрос на вторичную жилую недвижимость в Москве в пешей доступности от новых станций метро вырос пропорционально снижению объема предложения. Так, количество сделок на вторичке возле "Беломорской" и "Хорошевской" выросло почти в 1,5 раза", - отмечает он.О сокращении предложения на вторичном рынке в районе открывшихся станций метро заявили и в компании "Азбука Жилья". Почти по всех районах, где открылись новые станции (Тимирязевский, Марфино, Западное Дегунино, Бескудниковский, Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Левобережный) объем предложения за год снизился, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики компании Ярослав Дарусенков. Хотя и в целом на вторичном рынке столицы количество экспонируемых квартир в целом по рынку уменьшилось.Станция метроРайонСредняя стоимость 1 кв. м, руб.Объем предложения, кол-во квартирянв.18мар.19янв.18мар.19ОкружнаяТимирязевский221 199237 962243138Марфино164 690217 9642252Верхние лихоборыЗападное Дегунино146 214167 9009992СелигерскаяБескудниковский153 944180 36219682Мичуринский проспектРаменки432 829413 398365689ОзернаяОчаково-Матвеевское190 416318 746112225Тропарёво-Никулино314 767305 502351311СолнцевоСолнцево128 267155 076198119Боровское шоссеНово-Переделкино128 455154 382169115НовопеределкиноБеломорскаяЛевобережный182 440210 21129659Данные: "Азбука жилья""Объем предложения вырос в отдаленных районах на западе города, где жилая застройка в основном современная, и где многие продавцы ждали открытия метро, чтобы выставить свои квартиры на продажу. К таким районам относятся Раменки и Очаково-Матвеевское", - уточняет он.Что касается цен, то средняя стоимость квартир на вторичном жилом рынке выросла практически во всех районах, где открылась новая станция метро в прошлом году, кроме станций БКЛ. Они открывались по соседству с уже существующими и большого влияния на рынок жилья не оказали. Так, например, цена кв м в районе Селигерской выросла за год с 153,9 тыс рублей до 180,3 тыс рублей, рядом с Беломорской повышение произошло с 182,4 тыс рублей до 219,2 тыс рублей. Больше всего цены выросли в Очаково-Матвеевское рядом с открывшейся станцией метро Озерная: с 190,4 тыс до 318,7 тыс рублей. А вот в Тропарёво-Никулино (ближайшая станция метро также Озерная), наоборот, цены снизились: 314,7 тыс до 305,5 тыс рублей."Во всех районах "старой" Москвы, где было открытие новых станций (за исключением БКЛ) отмечается рост стоимости квартир в среднем на 15-25% с начала 2018 года, что является существенным показателем, с учетом того, что в среднем по Москве стоимость жилья на вторичном рынке за тот период увеличилась только на 6%", - отмечает Ярослав Дарусенков.В Est-a-Tet в свою очередь не отмечают сокращения количества выставленных в продажу объектов. Однако были продавцы, которые ∎придерживали∎ квартиры до открытия новых станций, чтобы продать подороже, отмечает директор офиса вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова."Если говорить о ситуации в общем, то на фоне планового увеличения цен за год на 15-20%, районы с новыми станциями никак не выделяются",- говорит она.В среднем такие квартиры в районе новых станций метро находят покупателя за 30 дней, что сопоставимо со сроком экспозиции для районов с хорошей транспортной доступностью. В целом по рынку – благодаря открытию метро рядом с объектами подрастает их ликвидность, следовательно, и цена может увеличиться до 10%.Ранее сообщалось, что цены на вторичные квартиры выросли в 80 регионах России. Стоимость предложения на вторичном рынке жилья по итогам первого квартала увеличилась на 3,1% до 64,1 тыс рублей за кв м. Подешевели вторичные квартиры только в Ингушетии, Ненецком и Еврейской округах.