Почти возле всех станций столичного метро, введенных в эксплуатацию в прошлом году, произошло снижение объема вторичного предложения, а где-то и существенный рост цен.
Открытие метро в районе – это не только возможность быстрее добраться до центра, но и возможность толчок к развитию локального рынка недвижимости. По мнению экспертов, новые станции метро делают районы привлекательными, и способны вдохнуть в них вторую жизнь. По данным экспертов Avito и PwС, с появлением новых станций спрос на недвижимость увеличивается на 19%, а на аренду – почти на треть. Цены на жилье могут прибавить дополнительно 5-10%.
В прошлом году столичные метростроители установили рекорд по количеству открытых станций и длине введенных участков — 17 станций и около 33 километров новых линий. Так на Большой кольцевой линии (которая претендует на самую протяженную линию метро во всем мире) появились сразу шесть станций – это "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская", "Шелепиха", "Деловой центр" и "Савеловская". На Солнцевской линии в прошлом году заработали сразу семь станций – это "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Также в прошлом году поехала "Беломорская", "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
Недавно эксперты ИНКОМ-Недвижимость изучили, как изменилось предложение вторичных квартир в районе открывшихся в прошлом годду станций метро и спрос на них. Речь идет о квартирах, которые расположены в 15 минутах ходьбы от новых станций. Общим трендом для новых локаций эксперты назвали существенное снижение объема предложения вторичного жилья. Больше всего число выставленных на продажу квартир сократилось рядом со станцией "Беломорская": на 72% до 99 лотов. Также значительно снизились возможности у желающих купить квартиру в районе метро "Хорошевская", "Мичуринский проспект", "Деловой центр" и "Савеловская". В среднем число выставленных на продажу вторичных квартир здсеь снизилось на 40-60%.
Сокращение количестве выставленных на продажу вторичных квартир в этих районах, по мнению экспертов, произошло по двум причинам. Во-первых, это связано со снятием собственниками своих квартир с продажи: многие собственники не могут выйти на сделку из-за завышенных цен, поясняет руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.
Во-вторых, экспозиция сокращается из-за спроса на квартиры. "За год спрос на вторичную жилую недвижимость в Москве в пешей доступности от новых станций метро вырос пропорционально снижению объема предложения. Так, количество сделок на вторичке возле "Беломорской" и "Хорошевской" выросло почти в 1,5 раза", - отмечает он.
О сокращении предложения на вторичном рынке в районе открывшихся станций метро заявили и в компании "Азбука Жилья". Почти по всех районах, где открылись новые станции (Тимирязевский, Марфино, Западное Дегунино, Бескудниковский, Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Левобережный) объем предложения за год снизился, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики компании Ярослав Дарусенков. Хотя и в целом на вторичном рынке столицы количество экспонируемых квартир в целом по рынку уменьшилось.
Станция метро
Район
Средняя стоимость 1 кв. м, руб.
Объем предложения, кол-во квартир
янв.18
мар.19
янв.18
мар.19
Окружная
Тимирязевский
221 199
237 962
243
138
Марфино
164 690
217 964
22
52
Верхние лихоборы
Западное Дегунино
146 214
167 900
99
92
Селигерская
Бескудниковский
153 944
180 362
196
82
Мичуринский проспект
Раменки
432 829
413 398
365
689
Озерная
Очаково-Матвеевское
190 416
318 746
112
225
Тропарёво-Никулино
314 767
305 502
351
311
Солнцево
Солнцево
128 267
155 076
198
119
Боровское шоссе
Ново-Переделкино
128 455
154 382
169
115
Новопеределкино
Беломорская
Левобережный
182 440
210 211
296
59
Данные: "Азбука жилья"
"Объем предложения вырос в отдаленных районах на западе города, где жилая застройка в основном современная, и где многие продавцы ждали открытия метро, чтобы выставить свои квартиры на продажу. К таким районам относятся Раменки и Очаково-Матвеевское", - уточняет он.
Что касается цен, то средняя стоимость квартир на вторичном жилом рынке выросла практически во всех районах, где открылась новая станция метро в прошлом году, кроме станций БКЛ. Они открывались по соседству с уже существующими и большого влияния на рынок жилья не оказали. Так, например, цена кв м в районе Селигерской выросла за год с 153,9 тыс рублей до 180,3 тыс рублей, рядом с Беломорской повышение произошло с 182,4 тыс рублей до 219,2 тыс рублей. Больше всего цены выросли в Очаково-Матвеевское рядом с открывшейся станцией метро Озерная: с 190,4 тыс до 318,7 тыс рублей. А вот в Тропарёво-Никулино (ближайшая станция метро также Озерная), наоборот, цены снизились: 314,7 тыс до 305,5 тыс рублей.
"Во всех районах "старой" Москвы, где было открытие новых станций (за исключением БКЛ) отмечается рост стоимости квартир в среднем на 15-25% с начала 2018 года, что является существенным показателем, с учетом того, что в среднем по Москве стоимость жилья на вторичном рынке за тот период увеличилась только на 6%", - отмечает Ярослав Дарусенков.
В Est-a-Tet в свою очередь не отмечают сокращения количества выставленных в продажу объектов. Однако были продавцы, которые ∎придерживали∎ квартиры до открытия новых станций, чтобы продать подороже, отмечает директор офиса вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
"Если говорить о ситуации в общем, то на фоне планового увеличения цен за год на 15-20%, районы с новыми станциями никак не выделяются",- говорит она.
В среднем такие квартиры в районе новых станций метро находят покупателя за 30 дней, что сопоставимо со сроком экспозиции для районов с хорошей транспортной доступностью. В целом по рынку – благодаря открытию метро рядом с объектами подрастает их ликвидность, следовательно, и цена может увеличиться до 10%.
Ранее сообщалось, что цены на вторичные квартиры выросли в 80 регионах России. Стоимость предложения на вторичном рынке жилья по итогам первого квартала увеличилась на 3,1% до 64,1 тыс рублей за кв м. Подешевели вторичные квартиры только в Ингушетии, Ненецком и Еврейской округах.