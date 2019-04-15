Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Одними из первых Примадонну поздравили молодой муж Максим Галкин и их пятилетние двойняшки Гарри и Лиза.

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Одними из первых Примадонну поздравили молодой муж Максим Галкин и их пятилетние двойняшки Гарри и Лиза.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал трогательно видео с поздравлениями. Судя по ролику, все события происходили на кухне. В помещение вошла Алла Пугачева, облаченная в стильную зеленую пижаму, с украшениями на руках и макияжем на лице. Именинницу немедленно начали поздравлять дети: Гарри и Лиза по очереди прочитали стихи маме и вручили самодельные подарки. Максим Галкин презентовал большой букет. "Довели до слез мать с утра", – не смогла сдержать эмоций Алла Пугачева, шмыгнув носом.Интересно, что не остались в стороне и няни детей. Две женщины, лиц которых Максим Галкин предпочитает не афишировать, вместе с самим юмористом и воспитанниками хором поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения. Примадонне вручили и второй букет цветов в корзине.В комментариях на публикацию отреагировало множество знаменитостей. Лолита Милявская, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Анна Седокова, Лера Кудрявцева, Алика Смехова, Светлана Бондарчук, Анна Семенович, Полина Гагарина, Катя Лель и многие другие рассыпались в комплиментах, поздравлениях и просто выразили эмоции смайликами.Материал дополняется