Пятеро из 40 школьников, которые находились в попавшем в ДТП под Тулой экскурсионном автобусе, были направлены на обследование в Тульскую детскую областную клиническую больницу.

Пятеро из 40 школьников, которые находились в попавшем в ДТП под Тулой экскурсионном автобусе, были направлены на обследование в Тульскую детскую областную клиническую больницу.ЧП с автобусом, где находились 40 детей из школы в Орле и пятеро сопровождающих, произошло в воскресенье вечером. На трассе "Калуга — Тула — Михайлов — Рязань" машина съехала в кювет и опрокинулась.Пятеро детей, как сообщили в пресс-службе правительства региона, были отправлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования. Серьезных угроз жизни и здоровью детей нет.Оставшихся разместили в тульской гостинице; в Орел их отправят в понедельник, передает ТАСС.