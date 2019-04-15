Им вручили благодарственные письма

Им вручили благодарственные письмаВ Коврове правоохранители вручили благодарности двум местным жителям, которые помогли задержать грабителей, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.7 апреля житель Ковровского района Владимир Янкавцев заметил, как около одного из магазинов лежит женщина с раной на голове и быстро убегает мужчина. Владимир понял, что женщину скорее всего ограбили, и бросился в погоню за злоумышленником. Догнав его, он держал преступника до приезда полицейских.Второй ковровчанин Владимир Каштанов задержал серийного вора, который промышлял кражами из дачных домиков. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.