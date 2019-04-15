Шоумен впервые за несколько лет рассказал о конфликте с сыном. Сергей Зверев-старший появился в программе Прямой эфир телеканала Россия 1.

Шоумен впервые за несколько лет рассказал о конфликте ссыном. Сергей Зверев-старший появился в программе "Прямой эфир"телеканала "Россия 1".Звереву-старшему было сложно спокойно рассказывать онаследнике. Шоумен то и дело отворачивал от камеры мокрые от слез глаза.Воспоминания вызывали слишком сильные эмоции. Сергей Зверев поведал ведущему Андрею Малахову, что 23 годаназад, попав в Иркутский детский дом, ребенка усыновлять не планировал."Сидит кто-то то ли мальчик, то ли девочка, непонятно. Передним кружка взрослая и кусок серого хлеба. Он его ест как пирожное. Гордо. Как вресторане. Ест заветренный хлеб. Он даже не поворачивался. Я к нему подсел,понял, что ребенок неговорящий", – вспоминает первую встречу с сыномзнаменитость.История трехлетнего Саши растрогала шоумена: его в роддомебросила мать, малыш был серьезно болен. Ребенку срочно требовалосьдорогостоящее лечение в столице. Без квалифицированной помощи он не дожил бы допяти лет."Ему повезло, что они ему помереть не дали. Выходили. Но невылечили, нет препаратов и средств. У него хрип, я слышал. Нос не дышал совсем.Он во сне мог задохнуться", – рассказал Зверев-старший.Шоумен пытался найти приемных родителей Саше, но ребенка стаким букетом болезней никто брать не хотел. Сергей решился на усыновление. МальчикСаша стал Сергеем Зверевым-младшим и переехал в квартиру звезды.Шоумен сделал все возможное, чтобы поставить приемногосына на ноги. Мальчик ни в чем не нуждался. Его любили и баловали.Зверев также рассказал, что много лет назад сам искал родную матьмладшего Сережи. "Нашел. "Я увидел совершенно здоровую, красивую, дорого одетую,счастливую женщину. А бабушка – звезда, в такой шубе. Я аж присел. Собрался сней разговаривать… Куда?" – сказал Зверев-старший.Шоумен помогал сыну до 24 лет. Много разпытался заставить его учиться, устраивал на работу, однако наследник сам ничегоделать не хотел. Сергей не стал отрицать, что избранницу сына Юлию принял в штыки. Онуверен, что девушкой двигали корыстные мотивы."Она отбывала срок, у нее двое детей. Анорексичка сгрязными, жирными волосами. Старшего забрал ее муж, а младшего ее отец. Еелишили материнских прав. Хорошая невестка? Что я должен был? Благословить? Ядля этого его растил?" – рассуждает звезда.Знаменитость готова наладить контакт с наследником, нотолько с условием: Зверев-младший должен развестись и устроится на работу. АндрейМалахов сообщил шоумену, что жена выгнала его сына из дома и, возможно, вскореэтому браку придет конец. Эта новость звезду не удивила."Больше всего жалко мою маму. Как ей видеть это все? Которая день и ночь стирала, готовила, убирала. Андрей, это предательство! Прощение надо попросить не у меня, а у бабушки. Мы чуть не потеряли бабушку, когда была первая свадьба. А когда вторая свадьбы была, я думал, что она не выживет. Для нее роднее его никого нет. У нее все болит", – отметил Зверев-старший.