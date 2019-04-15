В группе контроля президиума генсовета Единой России за исполнением нацпроектов подготовили отчет о проблемах их реализации в Чувашии и Марий Эл. Список замечаний единороссы передадут премьер-министру, главе партии Дмитрию Медведеву. Среди главных проблем – недостаток информации для людей на местах, нехватка медицинских кадров, плохое состояние дорог, рекультивация свалок и другие.

В группе контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением нацпроектов подготовили отчет о проблемах их реализации в Чувашии и Марий Эл. Список замечаний единороссы передадут премьер-министру, главе партии Дмитрию Медведеву. Среди главных проблем – недостаток информации для людей на местах, нехватка медицинских кадров, плохое состояние дорог, рекультивация свалок и другие.По словам заместителя координатора группы, сенатораВладимира Кравченко, который возглавил делегацию при поездке в Марий Эл,республика нуждается в единой системе общественного мониторинга исполнениянацпроектов. "Например, сегодня мы прошли по аллее здоровья в зоне отдыха"Сомбатхей" и увидели, что асфальт, который положили сравнительно недавно, ужепотрескался", – посетовал парламентарий.Это говорит о недосмотре контролирующего органа, подчеркнулзаконодатель. По его словам, со стороны "Единой России" на уровнерегиональных депутатов будут закреплены ответственные за реализациейнацпроектов. Центром мониторинга станет общественная приемная главы партии.Одна из основных проблем в Марий Эл – недостаточноеинформирование людей об исполнении национальных проектов, подчеркнул депутатГосдумы, зампред координатора группы Денис Москвин. В пример он привелголосование по объектам благоустройства в рамках нацпроекта по формированиюкомфортной городской среды.По словам парламентария, в начале текущего года голосованиесостоялось в трех муниципалитетах. "При этом в Козьмодемьянске в нем приняли участие всего лишь 202 человека. К сравнению – в Йошкар-Олепроголосовали свыше 27 тыс. человек", – отметил Москвин.Причина низкойактивности – недостаточная информированность жителей, проблемы с доступом кнужной информации. "Раздел для голосования был "запрятан" на официальномсайте администрации, и неподготовленному человеку сложно было его найти", –пояснил депутат.Ряд проблем единороссы выявили и в соседней Чувашии.Замечания и рекомендации по нацпроектам партийцы передали главе региона МихаилуИгнатьеву. По словам Владимира Кравченко, "ЕР" готова работать надрешением выявленных проблем и ради этого корректировать нормативно-правовуюбазу.Одна из серьезных проблем в Чувашии – лекарственноеобеспечение онкобольных. Так, сотрудники республиканского клинического онкологическогодиспансера пожаловались на задержку поставок препаратов члену Совета ФедерацииВладимиру Круглому. Сенатор обещал разобраться в ситуации и в ближайшее времясделать запрос в фирмы-производители.Денис Москвин призвал руководителей чувашских отделений партиивключаться в контроль за реализацией нацпроектов. Без этого невозможновыполнить поставленные президиумом генсовета "ЕР" задачи, уверенпарламентарий.В ходе поездки депутат Госдумы Дмитрий Сватковский выступилс инициативой создания реестра малоимущих семей на селе для разработкипрограммы по борьбе с бедностью. Это позволит выработать план мероприятий поповышению благосостояния каждого домохозяйства, сказал он.Парламентарий отметил, что речь идет не только о денежнойпомощи. "Это должно быть переобучение, переквалификация, работа с психологами,юридико-консультативная помощь, то есть многоуровневая политика, чтобы датьдомохозяйствам возможность выйти на другой уровень обеспечения", – уточнилзаконодатель. Вся необходимая аналитика по теме должна быть представлена к 1июля, подчеркнул Сватковский.Напомним, за исполнением национальныхпроектов была создана после поручения Дмитрия Медведева партийцам взять наконтроль исполнение 12 нацпроектов. Кроме выездов в субъекты Федерации, единороссывырабатывают предложения по повышению эффективности решения поставленных задач.