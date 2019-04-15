Футболисты Спартака утратили тот дух, благодаря
которому клуб был известен на весь мир. Главный их кумир – деньги.
Футболисты "Спартака" утратили тот дух, благодаря
которому клуб был известен на весь мир. Главный их кумир – деньги.
Резкой критике подвергли эксперты после поражения клуба в матче с "Ростовом". Клуб теряет
последние шансы на участие в еврокубках.
"Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них
не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные – по
состоянию футболистов, либо потому что футболисты морально не готовы играть за
такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен",
– заявил футбольный ветеран и бывший вратарь "Спартака" Анзор
Кавазашвили.
По словам ветерана, нынешний клуб потерял тот самый дух,
благодаря которому был известен на весь мир. Главный кумир для нынешних
, по словам Кавазашвили – деньги.
Напомним, 14 апреля футбольный клуб "Ростов" в
матче 23 тура Российской Премьер-лиги на "Ростов-Арене" обыграл
московский "Спартак" со счетом 2:1. Ростовчане с 35 очками занимают
шестое место в турнирной таблице. Они отстают от футболистов "Спартака",
который идет на пятом "еврокубковом" месте, на один балл. Лидирует в
чемпионате России "Зенит", у которого 48 очков, пишет Sportbox.ru.
Печальными назвал турнирные перспективы
и бывшая первая ракетка мира, болельщик
красно-белых Евгений Кафельников. Он считает, что команда останется без
еврокубков. Но теннисисту уже никого из нынешнего состава не жалко.