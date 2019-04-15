Футболисты Спартака утратили тот дух, благодаря которому клуб был известен на весь мир. Главный их кумир – деньги.

Футболисты "Спартака" утратили тот дух, благодарякоторому клуб был известен на весь мир. Главный их кумир – деньги.Резкой критике подвергли эксперты после поражения клуба в матче с "Ростовом". Клуб теряетпоследние шансы на участие в еврокубках."Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у нихне будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные – посостоянию футболистов, либо потому что футболисты морально не готовы играть затакой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен",– заявил футбольный ветеран и бывший вратарь "Спартака" АнзорКавазашвили.По словам ветерана, нынешний клуб потерял тот самый дух,благодаря которому был известен на весь мир. Главный кумир для нынешних, по словам Кавазашвили – деньги.Напомним, 14 апреля футбольный клуб "Ростов" вматче 23 тура Российской Премьер-лиги на "Ростов-Арене" обыгралмосковский "Спартак" со счетом 2:1. Ростовчане с 35 очками занимаютшестое место в турнирной таблице. Они отстают от футболистов "Спартака",который идет на пятом "еврокубковом" месте, на один балл. Лидирует вчемпионате России "Зенит", у которого 48 очков, пишет Sportbox.ru.Печальными назвал турнирные перспективыи бывшая первая ракетка мира, болельщиккрасно-белых Евгений Кафельников. Он считает, что команда останется безеврокубков. Но теннисисту уже никого из нынешнего состава не жалко.