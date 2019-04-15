Известного режиссера пытались зарезать из ревности. Призом
в кровавой драке было внимание молодой актрисы Елизаветы Манохиной.
Известного режиссера пытались зарезать из ревности. "Призом"
в кровавой драке было внимание молодой актрисы Елизаветы Манохиной.
Рабочая встреча Евгения Гранильщикова с
оператором и актрисами закончилась поножовщиной. Начиналось все мирно – в кафе
недалеко от станции метро "Арбатская". Оттуда представители
московской богемы переместились в мастерскую на Гоголевском бульваре.
Полету творческой фантазии помешал неожиданный визит манекенщика
по имени Иван. Увидев предмет своих воздыханий – актрису Елизавету Манохину – в
компании известного режиссера, манекенщик воспылал ревностью. Схватив кухонный
нож, Иван погнался за Гранильщиковым и ударил режиссера в голову. Евгений обливался
кровью, а манекенщик успел порезать ему руки и лоб. Только после этого
нападавшего удалось скрутить.
только через несколько дней обратился в
полицию. Такую задержку Гранильщиков объяснил тем, что потерял много крови и
был очень слаб. По его словам, конфликт с Иваном у него случается не впервые. В
декабре тот из ревности напал на художника прямо на выставке и стал душить -
однако тогда получил достойный отпор, пишет "МК".
Актриса и модель Елизавета Манохина – исполнительница
главной роли в сериале "Пятая стража". Евгений
Гранильщиков – автор фильма "Позиции". Лента в 2013-м получила премию
Кандинского в номинации "Молодой художник. Проект года".