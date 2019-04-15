Известного режиссера пытались зарезать из ревности. Призом в кровавой драке было внимание молодой актрисы Елизаветы Манохиной.

Известного режиссера пытались зарезать из ревности. "Призом"в кровавой драке было внимание молодой актрисы Елизаветы Манохиной.Рабочая встреча Евгения Гранильщикова соператором и актрисами закончилась поножовщиной. Начиналось все мирно – в кафенедалеко от станции метро "Арбатская". Оттуда представителимосковской богемы переместились в мастерскую на Гоголевском бульваре.Полету творческой фантазии помешал неожиданный визит манекенщикапо имени Иван. Увидев предмет своих воздыханий – актрису Елизавету Манохину – вкомпании известного режиссера, манекенщик воспылал ревностью. Схватив кухонныйнож, Иван погнался за Гранильщиковым и ударил режиссера в голову. Евгений обливалсякровью, а манекенщик успел порезать ему руки и лоб. Только после этогонападавшего удалось скрутить.только через несколько дней обратился вполицию. Такую задержку Гранильщиков объяснил тем, что потерял много крови ибыл очень слаб. По его словам, конфликт с Иваном у него случается не впервые. Вдекабре тот из ревности напал на художника прямо на выставке и стал душить -однако тогда получил достойный отпор, пишет "МК".Актриса и модель Елизавета Манохина – исполнительницаглавной роли в сериале "Пятая стража". ЕвгенийГранильщиков – автор фильма "Позиции". Лента в 2013-м получила премиюКандинского в номинации "Молодой художник. Проект года".