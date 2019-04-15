Александр Семчев внезапно осознал, что долго не протянет с весом в 190 килограммов. К своему 50-летию актер сделал себе подарок – сбросил сотню.

Александр Семчев внезапно осознал, что долго не протянет свесом в 190 килограммов. К своему 50-летию актер сделал себе подарок – сбросилсотню.Только правильное питание – и ничего больше, делится сжурналистами рецептом похудения. Ну и, конечно, сила воли."Просто надо было разозлиться, взять себя в руки исделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно", – призналсяактер.По словам Александра Семчева, толстяки – несчастные люди, ихнадо жалеть. Актер никому не желает так располнеть. Артист рассказывает, чтоначал набирать вес в 23 года. Причну этого он до сих пор не знает -предполагает, что в организме произошел какой-то сбой."А потом все накладывалось: наедал, заедал, переедал… Витоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм – ещенадо поискать такого толстяка в актерской среде. Но все это действует до порыдо времени", – откровенничал в интервью изданию "АиФ".Актер подчеркивает, что такой вес- этоужасная нагрузка на ноги, печень, на весь организм.16 апреля исполняется 50 лет. По егословам, в последний раз он отмечал день рождения, когда ему было 25 лет. И кнынешнему юбилею он относится спокойно. В то же время, 16 апреля будетвручаться премия "Золотая маска". Семчев номинирован в категории "Драма.Мужская роль второго плана" за спектакль "Три сестры".