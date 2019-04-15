Александр Семчев внезапно осознал, что долго не протянет с
весом в 190 килограммов. К своему 50-летию актер сделал себе подарок – сбросил
сотню.
Александр Семчев внезапно осознал, что долго не протянет с
весом в 190 килограммов. К своему 50-летию актер сделал себе подарок – сбросил
сотню.
Только правильное питание – и ничего больше, делится с
журналистами рецептом похудения. Ну и, конечно, сила воли.
"Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и
сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно", – признался
актер.
По словам Александра Семчева, толстяки – несчастные люди, их
надо жалеть. Актер никому не желает так располнеть. Артист рассказывает, что
начал набирать вес в 23 года. Причну этого он до сих пор не знает -
предполагает, что в организме произошел какой-то сбой.
"А потом все накладывалось: наедал, заедал, переедал… В
итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм – еще
надо поискать такого толстяка в актерской среде. Но все это действует до поры
до времени", – откровенничал в интервью изданию "АиФ".
Актер подчеркивает, что такой вес- это
ужасная нагрузка на ноги, печень, на весь организм.
16 апреля исполняется 50 лет. По его
словам, в последний раз он отмечал день рождения, когда ему было 25 лет. И к
нынешнему юбилею он относится спокойно. В то же время, 16 апреля будет
вручаться премия "Золотая маска". Семчев номинирован в категории "Драма.
Мужская роль второго плана" за спектакль "Три сестры".