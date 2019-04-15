Что объединило казаков, африканцев и спецназовцев в патриотическом порыве?

Что объединило казаков, африканцев и спецназовцев в патриотическом порыве?«Слышал, что по городам и весям нашей «необъятной», вот уже который месяц возят поезд с трофейным оружием из далёкой жаркой страны. Называется эта акция «Сирийский перелом» и недавно её провели в нашем городе. Наверняка ваш журналист там был, и хотелось бы узнать, что он увидел?»Д. Харманин, ВладимирА увидел я вот что...Почему перрон близок, но не совсем?«Эй, уважаемый, дай 7 рублей, на проезд не хватает, - не вставая с оборудованной на привокзальных трубах лежанки, спросил меня бородатый мужчина асоциального вида«.«Шли бы на мероприятие посмотрели, там, вроде, полевая кухня работает, накормят бесплатно, - ответил я, доставая из рюкзака фотоаппарат, чтобы сделать общий кадр многолюдной привокзальной площади, на которой уже начался «Сирийский перелом»».Моё предложение не нашло отклика в сердце (или печени?) владимирского Диогена. Он неразборчиво выругался и лёг, демонстративно повернувшись ко мне спиной. Я же, сообразив, что выбрал неудачный ракурс, повесил фотоаппарат на шею и пошагал к вокзалу, намереваясь окунуться в гущу военно-патриотического празднования.С каждым преодолённым десятком метров, двигаться становилось всё сложнее. Сотни и даже тысячи владимирцев стекались к вокзалу со всех возможных направлений, образуя бездонное людское море. Оказавшись в толчее, я взял рюкзак в руки, помня по чужому опыту, что он (а точнее деньги и документы, лежащие в нём) – лёгкая добыча для карманников.Нестройная гражданская колонна двигалась к узким дверям вокзала со скоростью сбежавшей из чана с супом черепахи. Рамочные металлодетекторы и досмотры вещей при входе не способствовали тому, чтобы перрон, временно превратившийся в выставочный центр, быстро заполнялся аудиторией. Преодолев за 5 минут всего несколько метров, я решил не терять времени даром и направился изучать стенды, которые разбили напротив угольно-чёрного «Паровоза Ильича».Как полюбить пулемёт?Равнодушно пройдя мимо мобильного пункта отбора на службу по контракту, я оказался у длинных стендов, богато обложенных стрелковым оружием. Не удивительно, что властителем восхищённых взглядов публики был брутальный пулемёт с толстостенным стволом и вместительной коробкой для лент с патронами. Облачённый в новенькую униформу и балаклаву боец, отвечавший за внушительный «инструмент войны», едва ли успевал передавать его в руки всем желающим запечатлеть себя на фото с суровым лицом и грозным автоматическим оружием.Рядом с «мужскими игрушками» (в хорошем смысле этого слова), военные разложили снедь из индивидуальных комплектов питания. Стоит ли говорить, что уныло-плоские консервы и скучно-тусклые упаковки сухпая были чуть менее, чем полностью обделены вниманием посетителей. То-ли дело парашюты! У стенда, где их представляли, стояла целая делегация чернокожих гостей, с плохо скрываемым восхищением щупавших крепко сшитую ткань.«Та-та-та, говорит пулемётчик, та-та-та, говорит пулемёт, - пропел отрывок из песни Егора Летова парнишка в казацкой шапке и ВДВшном «тельнике», надетом под мотострелковой формой маскировочной расцветки».Он, амплитудно помахивая неширокими плечами, прошёл мимо стенда и присоединился к отряду казаков-подростков, которых вместе с «юнармейцами» собрали на вокзале, дабы те приобщились к ратной культуре. «Интересно, почему в нашем городе на всех военно-патриотических мероприятиях так много людей в головных уборах, которые до революции были в ходу у сословья, жившего на берегах Дона?» - подумал я.Вдруг, сотрясая пространство, с небольшой сцены, которую поставили недалеко от троллейбусной остановки, хлынули густые потоки удалой русской народной музыки. Статные исполнительницы в расписных сарафанах пели про любовь девок к парням, а парней к Родине...Причём здесь «Звёздные войны»?Наслушавшись удалых песен, я решил, что настала пора вновь попробовать попасть на перрон. Однако пробиваться сквозь толпу, по-прежнему не иссякшую у дверей вокзала, мне не хотелось. Работавший как у плохого разведчика мозг подсказал мне, что нужно попытаться пройти через кованные врата, что возвышаются с левой стороны здания. Ведь их иногда открывают, когда приходят московские электрички. Авось получится.Однако, мой «хитрый» план потерпел ожидаемое фиаско. Металлические ворота были безнадёжно закрыты. Сквозь забор я увидел, как на перроне под реющими знамёнами выстроили школьников, облачённых в военную форму. Эшелона с трофейными танками видно не было. Расстроился я не сильно, ведь недалеко от сцены устроили выставку отечественной военной техники, и там было на что посмотреть.Бронетранспортёр с крупнокалиберным пулемётом, дуло которого миролюбиво смотрело в застланные облаками небеса, был полон беспечно радовавшихся детей, вскарабкивавшихся на него, словно на шведскую стенку. Толстая стальная броня глухо позванивала под маленькими подошвами, и со всех сторон блистали вспышки семейных фотоаппаратов.Рядом с БТРом стоял могучий грузовик, на дверях которого белым по красному было написано «разминирование». У его бампера расположился стенд, на котором красовались дорогостоящие и высокотехнологичные сапёрные приспособления. За их сохранность отвечали могучие военные, облачённые в тяжёлые бронежилеты.Завершал эту впечатляющую выставочную «триаду» совершенно футуристический БМП. Или не БМП, таблички с подписями я около этого чуда военной конструкторской мысли не нашёл. Его с большим успехом можно было бы причислить не к машинам, состоящим на вооружении нашей страны, а к реквизиту со съёмочной площадки «Звёздных войн». Корпус машины был покрыт каркасами неизвестного мне назначения. Пронеслась шальная мысль - «что-то в этом роде я видел в фильме про постапокалиптические гонки с Мелом Гибсоном».Моё погружение в мир наступившего будущего продолжилось рядом со стендом военной полиции. Бойцы в залихватски заломанных беретах рассказывали гражданским (преимущественно там были женщины и дети), как нужно применять разные виды полицейского ударно-дробящего оружия. Рядом стояли силовики в полном комплекте снаряжения, в котором они походили на рыцарей времён позднего средневековья. То и дело к ним подбегали кокетливо-взволнованные девушки и делали эффектные селфи.Прошагав чуть вперёд, я увидел машины, времён Великой отечественной войны. Почувствовав, что на изучение внезапно оказавшейся здесь дедовской техники у меня попросту не хватит эмоций, я направился к троллейбусной остановке, благо она была рядом...