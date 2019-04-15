Судя по тому, что в эти дни показывает телевизор, в мире нет других событий, кроме юбилея Аллы Пугачевой. В стране нет иных певцов, кроме Аллы Пугачевой. Многие считают, что это безобразием.

Судя по тому, что в эти дни показывает телевизор, в мире нет других событий, кроме юбилея Аллы Пугачевой. В стране нет иных певцов, кроме Аллы Пугачевой. Многие считают, что это безобразием.Все предшествовавшие 70-летию Аллы Борисовны выходные по всем федеральным каналам были программы только о ней. Вот лишь небольшая выдержка из телепрограммы:– Первый канал: "А знаешь, все еще будет", "И это все о ней", "Избранное", "Максим Галкин: "Моя жена – Пугачева", "Сегодня вечером: Алла Пугачева";– Канал "Россия": "Андрей Малахов: Все мужчины Аллы Пугачевой", "Подарок для Аллы Праздничный концерт", "С днем Рождения, Алла!", "Откровения мужчин примадонны";– "Прямая линия" Аллы Пугачевой с народом", "Исповедь мужчин Пугачевой", "Творческий вечер Аллы Пугачевой в Баку", – это уже другие каналы.А с утра новость о том, что Пугачева отмечает юбилей, находится в топе новостного агрегатора "Яндекс". Выборы на Украине, индексация пенсий в России ушли на второй план. Как поет сама Примадонна: "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна, все остальное в тени, ну, извини".Народ, конечно, в ужасе от этой вакханалии в эфире, многие считают подобный культ личности чудовищным. Невозможно себе представить, чтобы в юбилей Мадонны и Элтона Джона основные каналы Британии и Америки отдали весь эфир им. "Как же она достала!", "Тошнит уже от Пугачевой!", "Оставьте бабушку в покое", "Сколько можно трясти маской и париками в эфире", – пишут возмущенные телезрители.Причем ладно бы показывали что-то новое, но ведь в основном собрали, что называется, по сусекам – старые концерты, старые передачи, давно слышанные откровения.Справедливости ради надо заметить, что сама Алла Пугачеву к этому массовому психозу отношения не имеет – она снялась только в программе у своего пятого мужа "Сегодня вечером", да и то эфир был посвящен ее отношению с модой, а не юбилею. В студии собрались Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Алишер и другие модельеры, которые формировали ее стиль и образ.Сама Примадонна дико не хотела всей этой шумихи, елея, панегириков, од и здравиц. Она запретила друзьям раздавать о ней интервью, но только не все послушали – тот же Сергей Челобанов зачем-то нес на всю страну, как хороша Пугачева в постели... Лучшего поздравления, конечно, не придумать.даже юбилейный сольник не хотела давать. "Впервые о необходимости дать концерт Алла Борисовна заговорила еще в прошлом году, на дне рождения, – рассказала "Дни.Ру" Жасмин. – Она понимала, что люди ждут, что надо выступить. Хотя и, честно говоря, не очень хотела, долго колебалась.Позже мы встретились на каком-то мероприятии, Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать".