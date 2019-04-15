В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на дебаты Петра Порошенко 14 апреля на стадионе Олимпийский в Киеве. Сторонники актера прокомментировали его неявку на словесный поединок с главой государства.
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на "дебаты" Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Сторонники актера прокомментировали его неявку на словесный поединок с главой государства.
По словам представителя избирательного штаба Зеленского
Дмитрия Разумкова, дебаты изначально были назначены на 19 апреля. Вчерашний
приход на стадион Петра Порошенко для встречи с избирателями был личной
инициативной президента, отметил он.
Неявкой на дебаты Зеленский поставил Порошенко в неловкое
положение. Получается, что глава государства потратил время на сомнительное
мероприятие, которое вряд ли поможет улучшить его невпечатляющий рейтинг.
Разумков выразил надежду, что глава государства придет на
дебаты 19 апреля. "Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич
хочет реально уйти от этих дебатов", – заявил представитель избирательного
штаба Зеленского изданию "Интерфакс-Украина".
При этом Разумков подчеркнул, что словесный поединок должен
пройти на стадионе, а не около него. "Сегодня же прошел агитационный
митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах
пока ещё действующего гаранта конституции", – заключил он.
Идея провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в
Киеве принадлежит . Комик записал видеоролик и вызвал
своего оппонента на словесную баталию. Глава государства согласился.
Разногласия возникли по поводу даты дебатов. Порошенко заявил, что ждет
Зеленского 14 апреля. В штабе шоумена настояли на 19 апреля.
В итоге разрекламированный словесный поединок превратился в
обычную встречу со сторонниками. В воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл в
"Олимпийский", где собралось около пяти тысяч человек. Глава
государства рассказал о своей программе и ответил на вопросы журналистов.
Зеленский, как и ожидалось, на мероприятие не явился.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Для победы Петру Порошенко идостаточно набрать простое
большинство голосов – 50% плюс 1.