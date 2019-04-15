В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на дебаты Петра Порошенко 14 апреля на стадионе Олимпийский в Киеве. Сторонники актера прокомментировали его неявку на словесный поединок с главой государства.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на "дебаты" Петра Порошенко 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Сторонники актера прокомментировали его неявку на словесный поединок с главой государства.По словам представителя избирательного штаба ЗеленскогоДмитрия Разумкова, дебаты изначально были назначены на 19 апреля. Вчерашнийприход на стадион Петра Порошенко для встречи с избирателями был личнойинициативной президента, отметил он.Неявкой на дебаты Зеленский поставил Порошенко в неловкоеположение. Получается, что глава государства потратил время на сомнительноемероприятие, которое вряд ли поможет улучшить его невпечатляющий рейтинг.Разумков выразил надежду, что глава государства придет надебаты 19 апреля. "Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевичхочет реально уйти от этих дебатов", – заявил представитель избирательногоштаба Зеленского изданию "Интерфакс-Украина".При этом Разумков подчеркнул, что словесный поединок долженпройти на стадионе, а не около него. "Сегодня же прошел агитационныймитинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингахпока ещё действующего гаранта конституции", – заключил он.Идея провести дебаты на стадионе "Олимпийский" вКиеве принадлежит . Комик записал видеоролик и вызвалсвоего оппонента на словесную баталию. Глава государства согласился.Разногласия возникли по поводу даты дебатов. Порошенко заявил, что ждетЗеленского 14 апреля. В штабе шоумена настояли на 19 апреля.В итоге разрекламированный словесный поединок превратился вобычную встречу со сторонниками. В воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл в"Олимпийский", где собралось около пяти тысяч человек. Главагосударства рассказал о своей программе и ответил на вопросы журналистов.Зеленский, как и ожидалось, на мероприятие не явился.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.Для победы Петру Порошенко идостаточно набрать простоебольшинство голосов – 50% плюс 1.