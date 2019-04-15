Звезда Comedy Woman поделилась своими мыслями по поводу борьбы с раком. Екатерина Варнава рассказала, как запоздалый визит к врачу лишает пациента шанса на выживание.

Звезда Comedy Womanподелилась своими мыслями по поводу борьбы с раком. Екатерина Варнаварассказала, как запоздалый визит к врачу лишает пациента шанса на выживание.приводит выдержки из интервью главного онколога страны Андрея Каприна. Медик сетуетна ментальность россиян, которые оттягивают поход к врачу до последнего – хотяуже есть подозрение на серьезное заболевание.Екатерина Варнава приводит в пример свою семью: звезда Comedy Woman признается – когда онистолкнулись с такой проблемой, то просто не знали, что следует делать."Самолечение формирует чувство недоверияпрофессионалам, а уверенность, что где-то там лучше, просто лишает драгоценноговремени. Времена изменились, и медицина тоже, но многие продолжают относиться ксвоему здоровью спустя рукава, не делая никаких обследований, хотя бы дляпрофилактики. Мало информации, а из-за этого мы продолжаем быть заложникамиустаревших стереотипов", – пишет Варнава в Instagram.По словам , в России распространено убеждение, что в стране нетдостойных специалистов, а вылечить могут только за границей. Однако именнотакие мысли зачастую играют с пациентами злую шутку, они приходят к врачу,когда уже слишком поздно."Наш институт Герцена является членом Организацииевропейских институтов онкологии, а это подразумевает наличие квалифицированныхспециалистов по всем локализациям, плюс нужно учитывать серьезный опыт в этойсфере в других регионах", – пишет . Екатерина Варнаваподчеркивает, что к российским специалистам ездят лечиться из других стран, имдоверяют.