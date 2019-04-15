Звезда Comedy Woman
поделилась своими мыслями по поводу борьбы с раком. Екатерина Варнава
рассказала, как запоздалый визит к врачу лишает пациента шанса на выживание.
Звезда Comedy Woman
поделилась своими мыслями по поводу борьбы с раком. Екатерина Варнава
рассказала, как запоздалый визит к врачу лишает пациента шанса на выживание.
приводит выдержки из интервью главного онколога страны Андрея Каприна. Медик сетует
на ментальность россиян, которые оттягивают поход к врачу до последнего – хотя
уже есть подозрение на серьезное заболевание.
Екатерина Варнава приводит в пример свою семью: звезда Comedy Woman признается – когда они
столкнулись с такой проблемой, то просто не знали, что следует делать.
"Самолечение формирует чувство недоверия
профессионалам, а уверенность, что где-то там лучше, просто лишает драгоценного
времени. Времена изменились, и медицина тоже, но многие продолжают относиться к
своему здоровью спустя рукава, не делая никаких обследований, хотя бы для
профилактики. Мало информации, а из-за этого мы продолжаем быть заложниками
устаревших стереотипов", – пишет Варнава в Instagram.
По словам , в России распространено убеждение, что в стране нет
достойных специалистов, а вылечить могут только за границей. Однако именно
такие мысли зачастую играют с пациентами злую шутку, они приходят к врачу,
когда уже слишком поздно.
"Наш институт Герцена является членом Организации
европейских институтов онкологии, а это подразумевает наличие квалифицированных
специалистов по всем локализациям, плюс нужно учитывать серьезный опыт в этой
сфере в других регионах", – пишет . Екатерина Варнава
подчеркивает, что к российским специалистам ездят лечиться из других стран, им
доверяют.