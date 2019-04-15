Телеведущая закрутила роман со стюардом. Алена Водонаева встречается с мужчиной, который младше нее на десять лет.

Телеведущая закрутила роман со стюардом.Алена Водонаева встречается с мужчиной, который младше нее на десять лет.Полтора года назад звезда реалити-шоу "Дом-2" вышла замуж за музыкантаАлексея Комова (Косинуса). Однако два месяца назад супруги разъехались. СамаАлена Водонаева не комментировала разлад с супругом.Появилась информация о том, что инициатором расставания стала телеведущая.Также есть данные о том, что Алена Водонаева и Алексей Комов все-такиподдерживают дружеские отношения. Долго грустить в одиночестве знаменитость нестала.Избранником 36-летнейзвезды стал бортпроводник одной из крупнейших российских авиакомпаний ИванГусев. К слову, он моложе Алены Водонаевой на десять лет. Он подтвердил свойроман со знаменитостью. "Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей этодавно не секрет", – цитирует молодого человекаИзвестно, что любовник родом из Ангарска. Парень часто путешествует, а в свободное времяподрабатывает моделью и помогает бездомным животным. Иван Гусев делитсясовместными снимками с возлюбленной в Instagram ипризнается ей под ними в любви.Напомним, и Алексей Комов обручились в июне2017 года. Косинус сделал предложение возлюбленной всего через несколькомесяцев отношений. В сентябре того же года пара сыграла сразу две свадьбы: народине Алексея – в Санкт-Петербурге и Лас-Вегасе. До начала романазнаменитости были знакомы несколько лет.