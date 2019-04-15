Телеведущая закрутила роман со стюардом.
Алена Водонаева встречается с мужчиной, который младше нее на десять лет.
Телеведущая закрутила роман со стюардом.
Алена Водонаева встречается с мужчиной, который младше нее на десять лет.
Полтора года назад звезда реалити-шоу "Дом-2" вышла замуж за музыканта
Алексея Комова (Косинуса). Однако два месяца назад супруги разъехались. Сама
Алена Водонаева не комментировала разлад с супругом.
Появилась информация о том, что инициатором расставания стала телеведущая.
Также есть данные о том, что Алена Водонаева и Алексей Комов все-таки
поддерживают дружеские отношения. Долго грустить в одиночестве знаменитость не
стала.
Избранником 36-летней
звезды стал бортпроводник одной из крупнейших российских авиакомпаний Иван
Гусев. К слову, он моложе Алены Водонаевой на десять лет. Он подтвердил свой
роман со знаменитостью. "Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей это
давно не секрет", – цитирует молодого человека
Известно, что любовник родом из Ангарска. Парень часто путешествует, а в свободное время
подрабатывает моделью и помогает бездомным животным. Иван Гусев делится
совместными снимками с возлюбленной в Instagram и
признается ей под ними в любви.
Напомним, и Алексей Комов обручились в июне
2017 года. Косинус сделал предложение возлюбленной всего через несколько
месяцев отношений. В сентябре того же года пара сыграла сразу две свадьбы: на
родине Алексея – в Санкт-Петербурге и Лас-Вегасе. До начала романа
знаменитости были знакомы несколько лет.