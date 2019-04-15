Павел Мамаев задыхается в автозаке, в котором его возят на судебные заседания. Футболист пожаловался на отсутствие вентиляции и дым от сигарет.

Павел Мамаев задыхается в автозаке, в котором его возят насудебные заседания. Футболист пожаловался на отсутствие вентиляции и дым отсигарет.Полузащитник "Краснодара" страдает вовремя перевозки из СИЗО в суд. Как отмечают наблюдатели, даже профессиональномуспортсмену трудно переносить отсутствие вентиляции – что уж говорить об обычныхгражданах."Транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна дажедля него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что уконвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно и в целомтяжело гражданам", – заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссииМосквы Иван Мельников.По данным Мельникова, нелегко приходится не только ПавлуМамаеву, но и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. У спортсменабольное колено – при этом к нему до сих пор не допустили врача, сообщилсекретарь ОНК изданию "Р-Спорт".3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арести Александру Кокорину еще на полгода – до 25 сентября. Напомним, сразу две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита" произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.Насколько длительным будет заключение для Александра Кокорина и – решит в итоге суд. Но в том, что футболистов ждет реальный тюремный срок, наблюдатели не сомневаются. Эксперты считают, что заключение окажется достаточно длительным – так что после освобождения Кокорин и Мамаев едва ли вернутся в профессиональный футбол.