Павел Мамаев задыхается в автозаке, в котором его возят на
судебные заседания. Футболист пожаловался на отсутствие вентиляции и дым от
сигарет.
Павел Мамаев задыхается в автозаке, в котором его возят на
судебные заседания. Футболист пожаловался на отсутствие вентиляции и дым от
сигарет.
Полузащитник "Краснодара" страдает во
время перевозки из СИЗО в суд. Как отмечают наблюдатели, даже профессиональному
спортсмену трудно переносить отсутствие вентиляции – что уж говорить об обычных
гражданах.
"Транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже
для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у
конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно и в целом
тяжело гражданам", – заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии
Москвы Иван Мельников.
По данным Мельникова, нелегко приходится не только Павлу
Мамаеву, но и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. У спортсмена
больное колено – при этом к нему до сих пор не допустили врача, сообщил
секретарь ОНК изданию "Р-Спорт".
3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест
и Александру Кокорину еще на полгода – до 25 сентября. Напомним, сразу две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита" произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
Насколько длительным будет заключение для Александра Кокорина и – решит в итоге суд. Но в том, что футболистов ждет реальный тюремный срок, наблюдатели не сомневаются. Эксперты считают, что заключение окажется достаточно длительным – так что после освобождения Кокорин и Мамаев едва ли вернутся в профессиональный футбол.