Maruv шокировала украинцев признанием в любви к России. Соцсети взорвались возмущенными комментариями, самый мягкий эпитет в которых - дешевая грязь.

Maruv шокировала украинцев признанием в любви к России.Соцсети взорвались возмущенными комментариями, самый мягкий эпитет в которых -"дешевая грязь".Выступление украинской певицы в Санкт-Петербурге прошлоуспешно, артистку тепло приняли зрители. Ответ пользователейукраинского сегмента всемирной Сети. По их мнению, это предательство."Санкт-Петербург, было удивительно! Люблю вас!", -поделилась певица своими впечатлениями от концерта.Безобидное послание привело в ярость некоторых активныхграждан с Украины. "Обманула народ, состроила из себя жертву", "Теперьвидно, какая вы украинка", "Стиль и имидж просто дешевая грязь",– злобствуют комментаторы.Напомним, победительница украинского национального отбора зрителей отказом от участия в "Евровидении-2019" после того, как еераскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт.Ее примеру последовали и другие украинские артисты, в итоге Украине пришлосьотказаться от участия в международном песенном конкурсе.На днях шоу украинской певицы с успехом прошло в московском"Известия-Hall" 6 апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сетивидео и фотографиями с концерта. Разместила снимки в своем микроблоге иартистка.Надо отметить, что уже та публикациячувствительных украинцев. Певице порекомендовали навсегда остаться в России изарабатывать в "стране-агрессоре". А ее выступление назвали "развратным".