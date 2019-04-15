Maruv шокировала украинцев признанием в любви к России.
Соцсети взорвались возмущенными комментариями, самый мягкий эпитет в которых -
дешевая грязь.
Maruv шокировала украинцев признанием в любви к России.
Соцсети взорвались возмущенными комментариями, самый мягкий эпитет в которых -
"дешевая грязь".
Выступление украинской певицы в Санкт-Петербурге прошло
успешно, артистку тепло приняли зрители. Ответ пользователей
украинского сегмента всемирной Сети. По их мнению, это предательство.
"Санкт-Петербург, было удивительно! Люблю вас!", -
поделилась певица своими впечатлениями от концерта.
Безобидное послание привело в ярость некоторых активных
граждан с Украины. "Обманула народ, состроила из себя жертву", "Теперь
видно, какая вы украинка", "Стиль и имидж просто дешевая грязь",
– злобствуют комментаторы.
Напомним, победительница украинского национального отбора зрителей отказом от участия в "Евровидении-2019" после того, как ее
раскритиковали за гастроли в России и потребовали подписать кабальный контракт.
Ее примеру последовали и другие украинские артисты, в итоге Украине пришлось
отказаться от участия в международном песенном конкурсе.
На днях шоу украинской певицы с успехом прошло в московском
"Известия-Hall" 6 апреля. Зрители с удовольствием поделились в Сети
видео и фотографиями с концерта. Разместила снимки в своем микроблоге и
артистка.
Надо отметить, что уже та публикация
чувствительных украинцев. Певице порекомендовали навсегда остаться в России и
зарабатывать в "стране-агрессоре". А ее выступление назвали "развратным".