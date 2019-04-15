Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию встретилась в Москве встречу со своими поклонниками. Евгения Медведева поделилась интересными подробностями своей личной жизни.

Двукратная чемпионкамира по фигурному катанию встретилась в Москве встречу со своими поклонниками.Евгения Медведева поделилась интересными подробностями своей личной жизни.Переехавшая вКанаду фигуристка призналась, что в Москве отдыхает морально. Ведь жизньЕвгении Медведевой состоит не только из тренировок.В России спортсменкавидится и с удовольствием проводит время с друзьями. "Приходится встречатьсядаже ночью. Ничего особенного, гуляем, ходим в кафе", – цитирует ЕвгениюМедведеву сайт .Что касается жизни за границей,то там график россиянки строго расписан. В частности, Евгения Медведевасообщила, что не может появиться на тренировке в 8 часов утра. На первуютренировку она выходит ближе к полудню. "В 11 вечера я ложусь спать, в 9 встаю.Сама себе завидую", – поделилась фигуристка.Свой день Евгения Медведеваначинает с завтрака. Тренироваться на голодный желудок спортсменка не может.Затем по графику занятия в зале и "Крикет клабе".Спортсменкарассказала, что после выигрыша бронзовой медали на ЧМ-2019 стала веганом исменила рацион питания. Но сейчас ей пришлось пересмотреть рацион из-за травмы."Я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты имясо. Сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила засвоим питанием совсем", – призналасьОтметим, из-за травмыпока не тренируется и практически не катается на льду. Ей покасложно даже делать прыжки.