Двукратная чемпионка
мира по фигурному катанию встретилась в Москве встречу со своими поклонниками.
Евгения Медведева поделилась интересными подробностями своей личной жизни.
Двукратная чемпионка
мира по фигурному катанию встретилась в Москве встречу со своими поклонниками.
Евгения Медведева поделилась интересными подробностями своей личной жизни.
Переехавшая в
Канаду фигуристка призналась, что в Москве отдыхает морально. Ведь жизнь
Евгении Медведевой состоит не только из тренировок.
В России спортсменка
видится и с удовольствием проводит время с друзьями. "Приходится встречаться
даже ночью. Ничего особенного, гуляем, ходим в кафе", – цитирует Евгению
Медведеву сайт .
Что касается жизни за границей,
то там график россиянки строго расписан. В частности, Евгения Медведева
сообщила, что не может появиться на тренировке в 8 часов утра. На первую
тренировку она выходит ближе к полудню. "В 11 вечера я ложусь спать, в 9 встаю.
Сама себе завидую", – поделилась фигуристка.
Свой день Евгения Медведева
начинает с завтрака. Тренироваться на голодный желудок спортсменка не может.
Затем по графику занятия в зале и "Крикет клабе".
Спортсменка
рассказала, что после выигрыша бронзовой медали на ЧМ-2019 стала веганом и
сменила рацион питания. Но сейчас ей пришлось пересмотреть рацион из-за травмы.
"Я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты и
мясо. Сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила за
своим питанием совсем", – призналась
Отметим, из-за травмы
пока не тренируется и практически не катается на льду. Ей пока
сложно даже делать прыжки.