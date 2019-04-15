В машине подсудимой нашли более 700 грамм запрещенных веществ
В машине подсудимой нашли более 700 грамм запрещенных веществ
Ковровский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице. Ее признали виновной в незаконном хранении и приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере.
В ноябре 2018 года женщина купила крупную партию запрещенных веществ, чтобы перепродать их и заработать денег. Автомобиль, на котором она везла наркотики, остановили полицейские. Внутри машины правоохранители нашли более 700 грамм наркотиков, еще 100 грамм ковровчанка хранила дома.
Суд учел, что подсудимая признала свою вину, а также, что она имеет троих детей. Ее приговорили 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.