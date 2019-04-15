В машине подсудимой нашли более 700 грамм запрещенных веществ

В машине подсудимой нашли более 700 грамм запрещенных веществКовровский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице. Ее признали виновной в незаконном хранении и приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере.В ноябре 2018 года женщина купила крупную партию запрещенных веществ, чтобы перепродать их и заработать денег. Автомобиль, на котором она везла наркотики, остановили полицейские. Внутри машины правоохранители нашли более 700 грамм наркотиков, еще 100 грамм ковровчанка хранила дома.Суд учел, что подсудимая признала свою вину, а также, что она имеет троих детей. Ее приговорили 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.