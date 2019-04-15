Вокалистка группы А’Студио оказалась в центре скандала. Поклонники уличили Кети Топурию в любви к Соединенным Штатам.

Вокалистка группы А’Студио оказалась в центре скандала. Поклонники уличили Кети Топурию в любви к Соединенным Штатам.Накануне знаменитость разместила в социальных сетях фотографию, на которой она запечатлена вместе с маленькой дочерью Оливией. Певица позирует в серой толстовке, джинсах, кроссовках и куртке с изображением флага США. Наследница Кети Топурии стоит в розовом спортивном костюме, белых кроссовках и пуховике.Внимание подписчиков привлек государственный символ на одежде звезды. Пользователи обвинили вокалистку в том, что она предала интересы России. "Как обычно зарабатывают в России, а молятся на Америку", "А для чего надо было выставлять этот флаг?", "Без американского флага никак?", "Зачем этот отстойный флаг?", – написали возмущенные комментаторы.Другие юзеры поспешили выступить в защиту . Пользователи отметили, что сейчас многие популярные бренды создают одежду с американским флагом, и не следует придавать этому большое значение."Господи, к чему-нибудь да привяжутся. Вот флаг им американский не понравился. А ничего, что это на одежде? Сами по-любому носят с такими лейблами и ничего", – заявил один комментатор. Другой подписчик согласился с ним и добавил, что артистов следует "оценивать по творчеству, а не по одежде".Напомним, что в 2013 году вокалисткаА’Студиовышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Спустя два года у влюбленных родилась дочь Оливия. Супруги разорвали отношения в 2017 году.