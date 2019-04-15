Курбан Омаров перенес операцию. Супругу ведущей скандально известного телепроекта Дом-2 Ксении Бородиной понадобилась квалифицированная медицинская помощь.

Курбан Омаров перенес операцию. Супругу ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ксении Бородиной понадобилась квалифицированная медицинская помощь.И хирургическом вмешательстве стало известно после публикации Курбана Омарова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Супруг Ксении Бородиной признался, что у него были проблемы с венами, однако решить их он оттягивал до последнего. В итоге, мужчине понадобилась операция.Интересно, что видео было сделано прямо во время процедуры. "Удаление вен. Какими бы мужчины не казались дикими, смелыми, умелыми в каждом из нас живет пацан, который при виде врачей готов в любую секунду нажать тапку в пол. Поэтому с проблемами обращаемся уже, когда что нибудь отваливается. У меня был не настолько запущенный случай, но я честно скажу, побаивался. На деле оказалось, что все заняло 10 минут (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал муж Ксении Бородиной.По словам Курбана Омарова, операция прошла в Первой градской больнице. "Быстро меня прооперировали, в первой градской пока я лежал отдыхал и шутки шутил. Если кто-то еще боится врачей или удаления вен – то вам к ним. Проверено на себе. Ни один я не пострадал!" – завершил свой пост мужчина.После операции супруг ведущей одиозного шоу "Дом-2" не только смог самостоятельно передвигаться, но даже управлять автомобилем. Причем для достижения лучшего результата пришлось надеть специальный компрессионный чулок. Он его продемонстрировал в ролике. Судя по всему, муж был несказанно, рад, что все так быстро и легко закончилось. "Я так долго к этому готовился, а так быстро все прошло", – резюмировал Курбан Омаров.