Компания Ставропольский бройлер направила иск к редакции передачи Здоровье с Еленой Малышевой и Первому каналу в арбитражный суд Москвы. Поводом мог стать один из выпусков программы врача-терапевта.

Компания "Ставропольский бройлер" направила иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу в арбитражный суд Москвы. Поводом мог стать один из выпусков программы врача-терапевта.Несмотря на то что представители организации отказались раскрывать суть претензии, журналисты выяснили, что причиной конфликта стала серия, которая была показана в сентябре 2017 года. В рамках программы были озвучены результаты исследования тушек цыплят-бройлеров популярных брендов.Эксперты "Роскачества" обнаружили, что в образце марки "Благояр", принадлежащей компании "Ставропольский бройлер", содержатся бактерии сальмонеллы. Известно, что организация принадлежит к группе агропредприятий "Ресурс", которая занимается птицеводством, растениеводством, производством кормов и выпуском подсолнечного масла, уточняет .Напомним, что телеведущая не в первый раз оказывается в центре скандала. Недавно разместила в социальных сетях пост, в котором назвала десять упражнений, которые помогут улучшить половую жизнь. Многие пользователи раскритиковали рекомендации профессора, напоминает .Кроме того, недавно профессор навлекла на себя гнев врачей-остеопатов. В программе "Жить здорово!" она заявила, что"такой медицинской специальности, как "остеопатия", в России не существует". Подобное высказывание специалисты назвали оскорбительным и потребовали разъяснений от ведущей.