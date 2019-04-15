Злоумышленник поздним вечером, отжав входную дверь, проникал в офис, и тайно похищал технику. Всего похищены 12 ноутбуков и 6 мобильных телефонов. Общий ущерб составил более 1, 2 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино г. Москвы задержали 34-летнего москвича, подозреваемого в краже дорогой техники из организации.В территориальный отдел полиции обратился сотрудник одной из фирм, расположенных в офисном здании в Волоколамском проезде. Он рассказал, что неизвестный из офиса тайно похитил ноутбуки и мобильные телефоны. Злоумышленник дважды совершал кражу из офиса.Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что неизвестный поздним вечером проникал в офис, отжав входную дверь, и тайно похищал технику. Всего похищены 12 ноутбуков и 6 мобильных телефонов. Общий ущерб составил более 1, 2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волгоградском проспекте. Им оказался 34-летний безработный москвич. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцу.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56