Теперь придется заплатить на 10 рублей больше

Теперь придется заплатить на 10 рублей большеВо Владимире на парковке железнодорожного вокзала впервые подняли тариф - на 10 рублей. Теперь стоимость одного часа составляет не 40, а 50 рублей. Первые сутки парковки на вокзальной площади обойдутся в 400 рублей (ранее — 300 рублей), а последующие дни — по льготному тарифу — 250 рублей в сутки (ранее — 200 рублей). Время бесплатного ожидания не изменилось — 15 минут.Цены решили поднять спустя 2,5 года появления парковки. Конечно, не могло не повлиять принятие областного закона о бесплатной парковке в праздничные дни и воскресенье.