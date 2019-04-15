За него проголосовали почти 84% избирателей

За него проголосовали почти 84% избирателейНа дополнительных выборах депутатов Нагорного сельского поселения в Петушинском районе победил кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Герасимов. По данным избирательной комиссии, за него проголосовали почти 84% избирателей (больше 130 человек). Явка на выборах составила 39%.Алексей Герасимов родился в 1989 году в Нагорном. У него нет высшего образования. Работает мужчина грузчиком в местном магазине «Строй-Дом».Комментируя итоги голосования, секретарь Владимирского регионального отделения «Единой России» Владимир Киселёв, отметил, что кандидат Алексей Герасимов обладает авторитетом среди земляков и сделал многое для своего муниципального образования. Именно это и помогло ему выиграть.