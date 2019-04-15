На Западе всерьез говорят о возможной ликвидации актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке. С важным заявлением выступил сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр.

На Западе всерьез говорят о возможной ликвидации актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке. С важным заявлением выступил сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр.По его словам, оставшиеся до второго тура выборов президентаУкраины – 2019 несколько дней могут быть непредсказуемыми. Шерр признал, чтошансов победить у Порошенко не много.Сотрудник британского аналитического центра полагает, что Россияможет пойти на убийство Зеленского, чтобы сторонники шоумена обвинили вслучившемся Порошенко. "Если что-то случится с Зеленским, ситуация встране может встать с ног на голову", – заявил он в интервью украинскомуизданию "Апостроф".По словам Шерра, Порошенко попытается доказать свою невиновность,но ему никто не поверит, даже если он предъявит доказательства своейневиновности. Британец посетовал, что доверие к руководству страны у украинцевкрайне низкое.“И в Кремле будут рассуждать, как повернуть это недовериеукраинского населения в том направлении, которое может непосредственноразрушить государство”, – добавил он.О возможном убийстве рвущегося к власти юмориста ранее предупреждал российскийпублицист и телеведущий Максим Шевченко. Эксперт полагает, что Москва и Киевмогли бы найти общий язык при президенте . Главное, отметил Шевченко винтервью изданию "ПолитНавигатор", чтобы шоумена не убили.До второго тура выборов президента Украины – 2019 остается меньшенедели: он состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и ВладимируЗеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.Пока социологи безоговорочноотдают победу юмористу. По последним опросам, за него намерены проголосоватьоколо 60% избирателей. Второй раз доверить страну Петру Порошенко готовы лишь20% граждан.