На Западе всерьез говорят о возможной ликвидации актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке. С важным заявлением выступил сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр.
На Западе всерьез говорят о возможной ликвидации актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке. С важным заявлением выступил сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр.
По его словам, оставшиеся до второго тура выборов президента
Украины – 2019 несколько дней могут быть непредсказуемыми. Шерр признал, что
шансов победить у Порошенко не много.
Сотрудник британского аналитического центра полагает, что Россия
может пойти на убийство Зеленского, чтобы сторонники шоумена обвинили в
случившемся Порошенко. "Если что-то случится с Зеленским, ситуация в
стране может встать с ног на голову", – заявил он в интервью украинскому
изданию "Апостроф".
По словам Шерра, Порошенко попытается доказать свою невиновность,
но ему никто не поверит, даже если он предъявит доказательства своей
невиновности. Британец посетовал, что доверие к руководству страны у украинцев
крайне низкое.
“И в Кремле будут рассуждать, как повернуть это недоверие
украинского населения в том направлении, которое может непосредственно
разрушить государство”, – добавил он.
О возможном убийстве рвущегося к власти юмориста ранее предупреждал российский
публицист и телеведущий Максим Шевченко. Эксперт полагает, что Москва и Киев
могли бы найти общий язык при президенте . Главное, отметил Шевченко в
интервью изданию "ПолитНавигатор", чтобы шоумена не убили.
До второго тура выборов президента Украины – 2019 остается меньше
недели: он состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и Владимиру
Зеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
Пока социологи безоговорочно
отдают победу юмористу. По последним опросам, за него намерены проголосовать
около 60% избирателей. Второй раз доверить страну Петру Порошенко готовы лишь
20% граждан.