В заключительный день соревнований она взяла «бронзу»

В заключительный день соревнований она взяла «бронзу»Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева завоевала вторую медаль на чемпионате России, который проходил в Москве.В заключительный день соревнований Анастасия взяла «бронзу» на дистанции 100 метров на спине.Ранее спортсменка выиграла выиграла на дистанции 200 метров на спине.Чемпионат России по плаванию проходил с 8 по 12 апреля в спорткомплексе «Олимпийский». В нем участвовали 800 пловцов.По итогам соревнований Настя Авдеева уже отобралась на чемпионат мира, который пройдёт этим летом.