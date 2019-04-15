Александр Лукашенко назначил своего старшего сына первым вице-президентом Национального олимпийского комитета. Исполнять обязанности в НОК Виктор Лукашенко будет временно – он сохранил за собой пост помощника президента Белоруссии.

Александр Лукашенко назначил своего старшего сына первымвице-президентом Национального олимпийского комитета. Исполнять обязанности вНОК Виктор Лукашенко будет временно – он сохранил за собой пост помощникапрезидента Белоруссии.провел заседание Национальногоолимпийского комитета в Минске. Возглавляющий НОК президент Белоруссии озвучилнеожиданное решение: вице-президентом комитета станет его старший сын Виктор.Виктор Лукашенко – помощник президента Белоруссиипо национальной безопасности. А в НОК он будет работать временно -какотметили на совещании, "на общественных началах"."Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первоговице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившегополномочия Андрея Асташевича. Он будет совмещать данную деятельностьсо своей работой на посту помощника президента", – передаетагентство БелТА.Окончательно вопрос о кандидатуре первого вице-президента НОК будет решен на Олимпийском собрании. Оно состоится после того, как завершатся все крупные международные спортивные мероприятия 2019 года. Сохранит ли этот пост за собой старший сын – пока неизвестно.подчеркнул, что для Белоруссии оченьважно на высоком уровне провести запланированные в этом году международныесоревнования. Виктор Лукашенко, в первую очередь, займется подготовкой ккрупным спортивным форумам. В Белоруссии летом пройдут II Европейские игры, а в сентябре, на стадионе "Динамо" – легкоатлетический матч Европа-США. Взаимодействовать Лукашенко будет сминистром спорта и туризма, а также курирующим спорт вице-премьером.