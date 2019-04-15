Александр Лукашенко назначил своего старшего сына первым
вице-президентом Национального олимпийского комитета. Исполнять обязанности в
НОК Виктор Лукашенко будет временно – он сохранил за собой пост помощника
президента Белоруссии.
Александр Лукашенко назначил своего старшего сына первым
вице-президентом Национального олимпийского комитета. Исполнять обязанности в
НОК Виктор Лукашенко будет временно – он сохранил за собой пост помощника
президента Белоруссии.
провел заседание Национального
олимпийского комитета в Минске. Возглавляющий НОК президент Белоруссии озвучил
неожиданное решение: вице-президентом комитета станет его старший сын Виктор.
Виктор Лукашенко – помощник президента Белоруссии
по национальной безопасности. А в НОК он будет работать временно -как
отметили на совещании, "на общественных началах".
"Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого
вице-президента Национального олимпийского комитета вместо сложившего
полномочия Андрея Асташевича. Он будет совмещать данную деятельность
со своей работой на посту помощника президента", – передает
агентство БелТА.
Окончательно вопрос о кандидатуре первого вице-президента НОК будет решен на Олимпийском собрании. Оно состоится после того, как завершатся все крупные международные спортивные мероприятия 2019 года. Сохранит ли этот пост за собой старший сын – пока неизвестно.
подчеркнул, что для Белоруссии очень
важно на высоком уровне провести запланированные в этом году международные
соревнования. Виктор Лукашенко, в первую очередь, займется подготовкой к
крупным спортивным форумам. В Белоруссии летом пройдут II Европейские игры, а в сентябре, на стадионе "Динамо" – легкоатлетический матч Европа-США. Взаимодействовать Лукашенко будет с
министром спорта и туризма, а также курирующим спорт вице-премьером.