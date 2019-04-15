Компания Ставропольский бройлер направила иск к редакции передачи Здоровье с Еленой Малышевой и Первому каналу в Арбитражный суд Москвы. Поводом мог стать один из выпусков программы терапевта.

Компания "Ставропольский бройлер" направила иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу в Арбитражный суд Москвы. Поводом мог стать один из выпусков программы терапевта.Представители организации отказались раскрывать суть претензии, но журналисты выяснили, что причиной конфликта стала серия, показанная в сентябре 2017 года. В рамках программы были озвучены результаты исследования тушек цыплят-бройлеров популярных брендов.Эксперты Роскачества обнаружили, что в образце марки "Благояр", принадлежащей компании "Ставропольский бройлер", содержатся бактерии сальмонеллы. Организация принадлежит к группе агропредприятий "Ресурс", которая занимается птицеводством, растениеводством, производством кормов и подсолнечного масла, уточняет .Напомним, что телеведущая не первый раз оказывается в центре скандала. Недавно разместила в социальных сетях пост, назвав десять упражнений, которые помогут улучшить половую жизнь. Многие пользователи раскритиковали рекомендации профессора, отмечает "".Кроме того, недавно профессор навлекла на себя гнев остеопатов. В программе "Жить здорово!" она заявила, что такой медицинской специальности, как "остеопатия", в России не существует. Это высказывание специалисты назвали оскорбительным и потребовали разъяснений от ведущей.